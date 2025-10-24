Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto in un negozio di abbigliamento nel centro di Faenza: una donna italiana di circa trent’anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato dopo essere stata sorpresa a rubare diversi articoli, utilizzando un dispositivo per rimuovere le placche antitaccheggio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato locale, che hanno sequestrato merce per oltre 5000 euro, sospettata di essere il bottino di altri furti ancora da accertare.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, quando il personale del Commissariato di Faenza ha tratto in arresto una donna responsabile di un furto presso un esercizio commerciale di abbigliamento situato nel centro cittadino.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, due donne sono state coinvolte nell’episodio: una, cittadina italiana di circa trent’anni, è stata fermata dagli agenti, mentre l’altra è ancora in corso di identificazione. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un commesso, che ha notato la donna mentre cercava di oltrepassare le casse in modo fraudolento, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio da tre paia di scarpe, per un valore complessivo di 500 euro.

La donna, al momento dell’intervento degli agenti, è stata trovata in possesso di uno strumento apposito per togliere le placche antitaccheggio, segno di una certa organizzazione e premeditazione nell’azione di furto.

La perquisizione e il sequestro della merce

Gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto alla perquisizione dell’auto della donna, rinvenendo all’interno numerosi altri articoli: capi di abbigliamento firmati, confezioni di profumo, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e oggetti di bigiotteria. Il valore complessivo della merce sequestrata supera i 5000 euro.

Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro, in quanto ritenuti presumibilmente provento di altri furti ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’arresto e i precedenti della donna

La donna arrestata risulta già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Dopo essere stata informata l’autorità giudiziaria, la cittadina italiana è stata posta in stato di arresto, in attesa del giudizio per direttissima.

