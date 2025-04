Faenza, blitz antidroga: sequestrati cocaina e contanti, tre arresti convalidati per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Faenza, dove tre stranieri, tra cui una donna, sono stati fermati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L’operazione è stata condotta per contrastare il traffico di droga nella zona.

Indagini e arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli arresti hanno concluso un’attività di indagine svolta dai poliziotti della Divisione Anticrimine del Commissariato manfredo, con la collaborazione nella fase finale del personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna. Gli investigatori avevano individuato un’abitazione nel faentino, ritenuta una centrale di spaccio di cocaina gestita da alcuni cittadini stranieri.

Perquisizione e sequestro

Ieri, 23 aprile, è stata eseguita una meticolosa attività di perquisizione sulla base di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che ha coordinato le indagini. Durante la perquisizione, uno degli occupanti ha tentato di liberarsi della droga gettando un involucro dal balcone, ma gli agenti, che avevano circondato la residenza, lo hanno recuperato prontamente.

Risultati dell’operazione

Al termine dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati in totale circa 230 grammi di cocaina, una modica quantità di hashish e marijuana, nonché 2.500 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. I presunti responsabili, una coppia e un giovane, tutti stranieri, sono stati arrestati.

Convalida degli arresti

Nella mattinata odierna il Tribunale di Ravenna ha convalidato i provvedimenti di arresto e ha disposto per l’uomo e la donna l’accompagnamento in carcere in regime di custodia cautelare, mentre per il giovane la misura della presentazione quotidiana presso gli uffici della polizia giudiziaria del luogo.

Fonte foto: IPA