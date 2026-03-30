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Un arresto per tentata estorsione ed evasione a Faenza, dove un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver rubato una bicicletta e aver chiesto denaro per la restituzione. L’uomo è stato poi nuovamente arrestato per evasione dopo essere fuggito dai domiciliari.

La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella tarda serata di venerdì scorso a Faenza. Un cittadino straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si è reso responsabile di tentata estorsione ed evasione. L’uomo ha approfittato di un momento di distrazione di un conoscente che aveva lasciato la propria bicicletta all’esterno di un supermercato, impossessandosene senza autorizzazione.

Il furto della bicicletta e la richiesta di denaro

Dopo aver sottratto la bicicletta, il responsabile ha contattato la vittima, pretendendo una somma di denaro per la restituzione del mezzo. La vittima, invece di cedere al ricatto, ha deciso di rivolgersi alle autorità, chiamando il 112 e denunciando l’accaduto.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza, già impegnati in attività di controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente sul luogo indicato per lo scambio. Gli agenti hanno bloccato l’estorsore, recuperando la bicicletta che è stata subito riconsegnata al legittimo proprietario. L’uomo è stato quindi arrestato per tentata estorsione.

Dai domiciliari all’evasione: il secondo arresto

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Tuttavia, la permanenza in casa è durata poco: l’uomo è evaso quasi immediatamente. I militari dell’Arma, che già conoscevano la situazione, lo hanno rintracciato in breve tempo e lo hanno nuovamente arrestato per evasione.

Le conseguenze per l’arrestato

L’individuo, dopo il secondo arresto, è stato ricondotto presso il proprio domicilio in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio ha messo in evidenza la prontezza d’intervento dei Carabinieri di Faenza e la determinazione nel contrastare i reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica.

IPA