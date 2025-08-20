Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito dai Carabinieri a Faenza nella serata di ieri. Un cittadino albanese di 55 anni è stato fermato mentre consegnava dosi di cocaina a un cliente in un vicolo del centro storico. L’operazione è stata condotta dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato visto aggirarsi con fare sospetto. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nel territorio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel cuore di Faenza, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un uomo di origine albanese, già conosciuto per precedenti legati sia all’assunzione che allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggirarsi tra le vie del centro storico. Il comportamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che hanno deciso di monitorare i suoi movimenti.

L’inseguimento e il fermo

I militari hanno seguito l’uomo fino a un vicolo adiacente alla piazza centrale, dove si è incontrato con un’altra persona. L’incontro, avvenuto in una zona appartata ma non lontana dal cuore pulsante della città, ha insospettito ulteriormente i Carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente per fermare entrambi i soggetti.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Durante il controllo, i Carabinieri hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso da parte dello straniero. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute. L’uomo ha ammesso di essere giunto sul posto per consegnare la droga al cliente, mentre l’acquirente ha confermato di aver fissato l’appuntamento per ricevere la sostanza ordinata.

L’arresto e le conseguenze per i coinvolti

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino albanese è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto al regime di arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo. L’acquirente, invece, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura locale come assuntore di droghe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di droga e testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Resta alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio, con l’auspicio che la collaborazione tra istituzioni e popolazione possa contribuire a rendere la città sempre più sicura.

