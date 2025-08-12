Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati arrestati per furto, estorsione, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Faenza. L’operazione, condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Faenza insieme ai colleghi delle Stazioni di Faenza, Faenza Borgo Urbecco e Riolo Terme, si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando i militari hanno colto in flagranza i responsabili durante un tentativo di “cavallo di ritorno” ai danni del proprietario di una pizzeria del centro. I tre, un italiano e due stranieri, sono stati fermati dopo aver cercato di estorcere denaro per la restituzione di tablet e cellulari rubati. L’intervento è stato reso necessario per interrompere una serie di reati che si erano consumati nel giro di poche ore.

Le indagini e la trappola dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando uno dei tre arrestati, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, ha sottratto diversi dispositivi elettronici – tra cui tablet e telefoni cellulari – da una pizzeria situata nel centro di Faenza. Il furto è avvenuto nella notte e, la mattina seguente, il proprietario dell’esercizio ha ricevuto una richiesta di estorsione: per riavere quanto sottratto, avrebbe dovuto consegnare 150 euro ai malviventi. Si tratta di una pratica criminale nota come “cavallo di ritorno”, in cui il ladro chiede un riscatto alla vittima per restituire la refurtiva.

L’appuntamento e l’arresto in flagranza

Il proprietario della pizzeria, dimostrando sangue freddo, ha finto di accettare la richiesta e ha fissato un incontro per il pomeriggio stesso. I Carabinieri, informati della situazione, hanno organizzato un appostamento nei pressi del luogo concordato. Quando i tre giovani si sono presentati all’appuntamento, convinti di poter concludere lo scambio, hanno invece trovato ad attenderli i militari dell’Arma. Dopo aver assistito al tentativo di estorsione, i Carabinieri sono intervenuti e hanno proceduto all’arresto dei tre in flagranza di reato.

Il ritrovamento della droga e il sequestro del denaro

Durante le fasi dell’arresto, uno dei tre giovani è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori dosi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2.000 euro in contanti. Gli inquirenti ritengono che tale somma sia il provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sequestro del denaro e della droga rappresenta un ulteriore elemento a carico degli arrestati, che dovranno ora rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio.

Ricettazione e la bicicletta rubata

Non sono finite qui le contestazioni a carico dei tre giovani. Uno di loro, infatti, si è presentato all’appuntamento con la vittima dell’estorsione a bordo di una bicicletta risultata rubata. Anche in questo caso, i Carabinieri hanno proceduto con una denuncia per ricettazione e hanno provveduto a restituire il mezzo alla legittima proprietaria. L’episodio sottolinea come il gruppo fosse dedito a una pluralità di reati, mettendo in atto comportamenti illeciti su più fronti.

Il trasferimento in carcere e le garanzie processuali

Al termine delle formalità di rito, i tre arrestati sono stati trasferiti presso il carcere della “Dozza” di Bologna, dove resteranno in attesa del processo. Le autorità hanno tenuto a precisare che, in base al principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

