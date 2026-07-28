Faenza, tentato suicidio sventato in extremis: poliziotti scavalcano il cancello e salvano una donna
A Faenza una giovane donna è stata salvata dalla Polizia dopo aver annunciato il suicidio. Decisivo l’intervento tempestivo degli agenti.
E’ stato evitato un dramma nel pomeriggio di ieri a Faenza, dove una giovane donna è stata salvata dalla Polizia di Stato dopo aver annunciato la volontà di togliersi la vita. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestività e alla professionalità degli agenti, che sono riusciti a soccorrere la donna e ad affidarla alle cure dei sanitari.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 luglio a Faenza. La segnalazione è arrivata quando una giovane donna ha comunicato telefonicamente la propria intenzione di compiere un gesto estremo.
L’intervento della Polizia di Stato
La Sala Operativa della Questura di Ravenna ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza, avviando le procedure per localizzare la donna e stabilire un contatto. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza hanno valutato la gravità della situazione e sono intervenuti con rapidità e determinazione.
Giunti presso la struttura dove la giovane presumibilmente risiedeva, i poliziotti hanno scavalcato il cancello per accedere all’edificio. All’interno, hanno trovato la donna in condizioni critiche: aveva un leggins legato al collo e fissato a un supporto della parete.
Il salvataggio e le cure mediche
Gli agenti sono riusciti a liberare la donna dal cappio e l’hanno adagiata supina sul pavimento, consentendole di riprendere a respirare. Subito dopo, la giovane è stata affidata al personale sanitario, che l’ha accompagnata all’Ospedale di Faenza per ricevere le cure necessarie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.