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Due aggressioni con coltello sono state registrate nel centro di Faenza, dove un cittadino marocchino è stato denunciato e allontanato dalla città per 4 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e fermato dalla Polizia dopo aver ferito due persone. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza ha agito tempestivamente dopo aver ricevuto segnalazioni relative a due aggressioni avvenute nel centro cittadino.

I dettagli delle aggressioni

L’autore degli episodi, un cittadino di nazionalità marocchina con precedenti, ha estratto un coltello dal proprio borsello a tracolla e ha colpito una delle due vittime, provocando diversi tagli al volto, al braccio e al fianco. Le ferite riportate sono state giudicate guaribili in 6 giorni di prognosi. Poco dopo, lo stesso individuo si è reso responsabile di una seconda aggressione simile in Piazza Martiri della Libertà, sempre nel centro di Faenza, per poi allontanarsi rapidamente e tentare di far perdere le proprie tracce.

L’intervento della Polizia

Gli operatori di Polizia sono intervenuti prontamente, riuscendo a rintracciare il responsabile grazie alla descrizione dettagliata fornita dalle due vittime. L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato, dove è stato formalmente denunciato per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Le misure adottate

Oltre alla denuncia, al cittadino marocchino è stato notificato il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Faenza per la durata di 4 anni. Tale misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA