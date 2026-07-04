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Fermato un cittadino senegalese per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti: durante un controllo domiciliare sono stati sequestrati 82 grammi di hashish e 7 pasticche di ecstasy. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto in attesa della convalida dell’arresto, poi confermata dal giudice.

Operazione della Polizia di Stato a Faenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella tarda serata di venerdì 3 luglio gli agenti della Volante del Commissariato di Faenza hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. L’intervento rientrava nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo sul territorio.

Il controllo e il rinvenimento delle sostanze

Durante la perquisizione domiciliare, gli operatori hanno scoperto 82 grammi di hashish e 7 pasticche di ecstasy, oltre a 150 euro in banconote di piccolo taglio nascosti nei pantaloni dell’uomo. Il materiale rinvenuto ha fatto scattare immediatamente le procedure di rito.

L’arresto e le accuse

L’uomo, di nazionalità senegalese e già pregiudicato, è stato arrestato con l’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto, è stato posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno, che ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza del Commissariato locale.

La convalida dell’arresto e la misura cautelare

La mattina successiva si è svolta la direttissima, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il cittadino senegalese. L’operazione si è conclusa con successo, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

IPA