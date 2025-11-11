Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a Faenza. Un uomo di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato nella serata di ieri dopo essere stato sorpreso mentre tentava di fuggire, subito dopo aver infranto i vetri di due auto.

Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta presso la Sala Operativa della Questura di Ravenna. Gli agenti del Commissariato di Faenza sono intervenuti tempestivamente sul luogo indicato, riuscendo a bloccare l’uomo che aveva appena danneggiato due veicoli e stava tentando di allontanarsi.

Il fermo e il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, il sospettato è stato trovato in possesso di diversi strumenti atti allo scasso: un coltello, una sega elettrica, una cesoia, alcuni cacciaviti, un flessibile elettrico e un notebook, quest’ultimo ritenuto dagli agenti verosimilmente provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Le accuse e la procedura giudiziaria

L’uomo, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato accompagnato presso i locali del Commissariato di Faenza e tratto in arresto con le accuse di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero è stato immediatamente informato dell’accaduto e ha disposto che il fermato venisse trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Precedenti e misure di prevenzione

L’uomo arrestato, di circa ventinove anni, era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinatario di una misura di prevenzione, nello specifico l’avviso orale, che viene applicato nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e già coinvolti in attività criminali.

