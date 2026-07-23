Fagioli borlotti di La Fabbrica dei Legumi richiamato per possibile presenza di glifosato: i rischi per l'uomo

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Rischio chimico. L’allarme per la possibile presenza del principio attivo glifosato nella confezione di fagioli Borlotti secchi di La Fabbrica dei Legumi è stato diffuso dal Ministero della Salute, che ha disposto il richiamo di un lotto dai supermercati .

Il lotto di fagioli Borlotti richiamato

Il Ministero della Salute, lunedì 20 luglio, ha disposto il ritiro di un lotto di fagioli borlotti a marchio La Fabbrica dei Legumi, prodotto dall’azienda Ellebi s.a.s. a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli.

Il rischio chimico segnalato è dovuto alla possibile presenza del principio attivo glifosato nella confezione.

Ministero della Salute

Il lotto coinvolto è il numero 248G, con scadenza al 15 marzo 2027.

Le confezioni sono di 400 grammi ciascuna.

Cosa fare se si è acquistato uno dei lotti

Se avete acquistato una confezione dei lotti ritirato, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

L’invito è di restituirlo nel punto vendita in è stato effettuato l’acquisto: il costo sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Oppure sarà proposta una sostituzione.

Che cos’è il glifosato e perché il suo utilizzo preoccupa

Come spiegato dall’Airc, il glifosato è un erbicida introdotto nell’agricoltura intorno agli anni ’70 attraverso la multinazionale Monsanto (il nome commerciale del prodotto è Roundup): il brevetto è scaduto nel 2001 e da allora il glifosato è prodotto da un gran numero di aziende.

Rispetto ai competitor dell’epoca aveva una bassa tossicità, pertanto è stato da subito molto usato anche in ambienti urbani per mantenere strade e ferrovie libere da erbacce infestanti.

Ancora oggi è il più usato al mondo, anche perché può essere smaltito e distrutto con relativa facilità dai batteri del suolo.

“Probabile cancerogeno”

Nel 2012 una ricerca francese condotta sui topi, diretta da Gilles-Eric Séralini e pubblicata sulla rivista Food and Chemical Toxicology, aveva segnalato una grave cancerogenicità del glifosato, ma aveva anche attirato critiche in merito all’affidabilità del metodo usato e dei risultati. L’articolo era stato quindi ritirato.

Anche le più importanti istituzioni scientifiche internazionali si sono espresse in modo non del tutto concorde sulla potenziale pericolosità del glifosato.

Un gruppo di esperti dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione ha analizzato tutti gli studi sul tema e, nel 2015, ha inserito il glifosato nella lista delle sostanze “probabilmente cancerogene” (categoria 2A).

Nella stessa lista ci sono, tra gli altri:

il DDT ;

; gli steroidi anabolizzanti le emissioni da frittura ad alta temperatura;

le emissioni da frittura ad alta temperatura; le carni rosse;

le bevande bevute molto calde ;

; le emissioni prodotte dal fuoco dei camini domestici alimentati con biomasse, soprattutto legna.

Si tratta di sostanze per cui ci sono prove limitate di cancerogenicità negli esseri umani, ma dimostrazioni più significative nei test con gli animali.

Approvato fino al 2033

Nel 2023, l’Unione europea ha comunque nuovamente approvato l’utilizzo del glifosato fino al 2033, seppur con alcune limitazioni.

Per esempio, il divieto di avere nella stessa formulazione glifosato e ammina di sego polietossilata, entrambi ritirati dal commercio nel novembre 2015.

Ad oggi, quindi, si parla di sospetta cancerogenicità non sufficientemente dimostrata, nei confronti della quale le istituzioni hanno deciso di mettere in atto il principio di precauzione: non vietarne del tutto l’uso, ma stabilire limiti e controlli in attesa di ulteriori studi.