Fagioli patteggia un mese di arresti per il caso Calcioscommesse, Tonali invece paga e basta: 78 mila euro

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il caso calcioscommesse giunge a una svolta anche dal punto di vista della giustizia penale, dopo il filone sportivo. L’inchiesta milanese che ha coinvolto diversi calciatori di Serie A si conclude con esiti diversi a seconda dei nomi in lista. Nicolò Fagioli ha patteggiato, ottenendo così uno sconto di un terzo della pena e accettando un mese di arresti con sospensione condizionale della pena. Sandro Tonali ha invece ottenuto di pagare una somma di 78.250 euro, grazie alla possibilità di convertire la pena in sanzione pecuniaria.

Perché Fagioli rischiava l’arresto e Tonali ha pagato una multa

Sul piano sportivo sia Fagioli sia Tonali avevano già scontato la squalifica per aver puntato, tra il 2021 e il 2023, su piattaforme non autorizzate. I pm di Milano hanno però contestato ai due calciatori anche di aver promosso o segnalato i portali illegali ad altri giocatori.

Questo aspetto ha aggravato la loro posizione rispetto ad altri nomi coinvolti nell’inchiesta. La contestazione fa riferimento al secondo comma dell’articolo 4 della legge sulle scommesse illegali, che prevede arresto fino a tre mesi o ammenda.

Come riportato dal Corriere della Sera, nel caso di Nicolò Fagioli il patteggiamento ha avuto come effetto la riduzione della pena di un terzo (dunque da tre mesi a uno).

Le piattaforme illegali e il ruolo della gioielleria di Milano

Come accennato, l’indagine ruotava attorno a una rete di piattaforme di scommesse online non autorizzate che, secondo l’accusa, sarebbe stata gestita da Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera. I quali hanno patteggiato rispettivamente due anni e tre mesi e due anni di reclusione.

Nel procedimento compare anche la società Elysium Group, una gioielleria milanese dove i calciatori avrebbero saldato i debiti di gioco. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici formalmente destinati all’acquisto di orologi di lusso, in particolare Rolex, che però non venivano ritirati.

Per questa parte dell’inchiesta, tre soci della gioielleria hanno patteggiato due anni e mezzo per riciclaggio. Si tratta di Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini.

Da Perin a MacKennie, le decisioni sugli altri giocatori

Diversa la posizione degli altri calciatori coinvolti. Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Ángel Di María, Raoul Bellanova e Samuele Ricci hanno definito la loro posizione con il pagamento di 258 euro di oblazione.

La differenza rispetto al caso di Fagioli e Tonali risiede nel fatto che, per questi altri sei nomi, l’accusa contestava soltanto l’utilizzo di piattaforme illegali e non l’eventuale promozione nei confronti di terzi.

Le giocate, secondo quanto ricostruito, non avrebbero riguardato partite di calcio, ma prevalentemente sessioni di poker online.

Zaniolo e Florenzi prosciolti per “ne bis in idem”

Nel fascicolo milanese comparivano anche i nomi di due altri celebri calciatori: Nicolò Zaniolo e Alessandro Florenzi. Entrambi sono stati prosciolti perché avevano già definito la loro posizione in un precedente procedimento a Torino.

In questo caso è stato applicato il principio del “ne bis in idem” (letteralmente “non due volte sulla stessa cosa”), che impedisce di essere giudicati due volte per gli stessi fatti. E, di conseguenza, non dà luogo alla duplicazione di sanzioni per la medesima condotta.