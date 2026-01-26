Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita una misura cautelare del divieto di dimora a Crotone nei confronti di un uomo gravemente indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, disposto dal Tribunale su richiesta della Procura, è stato adottato a seguito di un tentato omicidio avvenuto lo scorso 8 novembre nella località Farina. L’indagine ha permesso di ricostruire il contesto criminale legato al traffico di droga in città.

Le indagini e il provvedimento cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Crotone ha dato esecuzione a un’ordinanza che impone il divieto di dimora nel comune a un soggetto ritenuto coinvolto in un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato come figura centrale nella cessione di droga sia a consumatori finali che ad altri spacciatori.

Il grave fatto delittuoso dell’8 novembre

L’azione investigativa è nata dopo un episodio di particolare gravità: la sera dell’8 novembre scorso, in località Farina di Crotone, un pregiudicato di origini salernitane, arrivato in città con un carico di oltre 3 chili e mezzo di hashish suddivisi in panetti, è stato raggiunto da numerosi colpi di pistola. Il fatto ha subito indirizzato le indagini verso le dinamiche interne al mercato della droga locale.

Arresti e ricostruzione delle dinamiche criminali

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone sotto la guida del Procuratore Domenico Guarascio, hanno già portato all’arresto dei due presunti responsabili del tentato omicidio. Gli investigatori hanno inquadrato l’episodio come parte di una più ampia lotta per il controllo delle piazze di spaccio cittadine. In questo contesto è emerso il ruolo dell’indagato, ritenuto gestore di una fiorente attività di cessione di sostanze stupefacenti.

Il contrasto al traffico di droga in città

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia della Polizia di Stato, volta a contrastare le organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e ai canali di spaccio che alimentano la movida locale, frequentata soprattutto dai giovani crotonesi e della provincia. Particolare attenzione viene riservata al centro storico, dove le pattuglie, anche appiedate, presidiano le vie interne per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Le piazze di spaccio e le ramificazioni fuori regione

Le piazze di spaccio rappresentano, secondo gli inquirenti, la principale fonte di reddito per le organizzazioni criminali del territorio. Le indagini hanno evidenziato come queste attività abbiano ramificazioni anche fuori regione, dove spesso si concentrano interessi economici legati al traffico di droga.

