Faida tra gli ex Matia Bazar Antonella Ruggiero e Piero Cassano, ira del tastierista: "Neppure i morti nomini"

Piero Cassano attacca Antonella Ruggiero e scoppia la faida tra i due ex componenti dei Matia Bazar. Nelle scorse ore la cantante ha rilasciato delle dichiarazioni controverse sul gruppo. “Avevo appena ventitré anni, però sapevo cantare. Fosse stato per me quelli della PFM si sarebbero dovuti fare i fatti loro”, ha scandito l’artista, innescando la reazione durissima di Cassano che ha descritto la collega come una persona “irriconoscente”.

Matia Bazar, Piero Cassano si scaglia contro Antonella Ruggiero

“Certe tue dichiarazioni, te lo dico senza mezzi termini, non ti fanno onore. Anzi senza mezzi termini hanno fatto venir fuori la persona che seppur bravissima nel cantare, non racconta molte verità, se le gira e le racconta alla sua maniera”. Così sui social Cassano, ex tastierista di Matia Bazar. Parole durissime, indirizzate ad Antonella Ruggiero.

“Irriconoscente nei confronti di un grande passato di gruppo, ma soprattutto priva di totale rispetto nei confronti di Giancarlo Golzi e Aldo Stellita, (si chiamano così le persone morte tuoi ex compagni Matia Bazar, che non hai avuto minimamente il coraggio di nominare)”, ha aggiunto il compositore, riferendosi a quanto detto dalla cantante in un’intervista recente rilasciata al Corriere della Sera.

“Ci siamo rivisti ai funerali di due di loro, purtroppo”, aveva spiegato Ruggiero quando gli è stato chiesto se avesse mai rivisto i membri della band dopo il suo addio al gruppo.

“Ricordati Antonella – ha aggiunto Cassano nel suo sfogo -, non dimenticarlo mai, che se sei la ‘grandissima Antonella Ruggiero’, l’artista stratosferica di oggi, lo devi sicuramente alla tua voce, ma anche a tutti noi indistintamente. Carlo Marrale più di me, ha scritto per te e per il gruppo canzoni uniche, meravigliose, che rimarranno storia nei tempi dei tempi, quelle che ti hanno dato la prima vera notorietà. Canzoni tra l’altro che nei tuoi concerti canti ancora…”.

L’ex tastierista della band contro la cantante: “Ti senti diva”

“Abbi rispetto di tutti Antonella, a cominciare da te stessa e non raccontare cose non vere… A me ti presentò tale Eros, il tuo ragazzo di allora, e non la PFM”, ha continuato Cassano.

“Avevo da subito capito che seppur brava, avevi un carattere poco sensibile. Capisco lo sforzo che fai con te stessa per apparire al pubblico una persona normale… perché ti senti ‘diva’, un essere superiore. Ma solo perché hai una bella voce?”, ha concluso il compositore.

Le dichiarazioni di Antonella Ruggiero

L’intervento di Cassano è giunto dopo che Antonella Ruggiero aveva così commentato la sua esperienza con i Matia Bazar: “Avevo appena ventitré anni, però sapevo cantare. Fosse stato per me quelli della PFM si sarebbero dovuti fare i fatti loro”.

La cantante, quando le è stato domandato il motivo dell’addio al gruppo, ha così replicato: “Perché volevo fare altro, perché la routine dei concerti, delle prove, delle trasferte mi avevano stancato, forse anche inaridito. Volevo un rinnovamento che fosse prima di tutto personale”.

E ancora: “È stato un addio difficile. Non drammatico, per carità, ma nonostante io avessi mandato per tempo i preavvisi e avessi comunicato la decisione con largo anticipo, gli altri compagni di band hanno fatto fatica a capire. Perché si fa fatica a capire la complessità. Non vorrei essere superficiale o banale, ma non sempre gli uomini colgono queste sfumature interiori”.

Poi la frase sui funerali di Giancarlo Golzi e Aldo Stellita, non nominati esplicitamente: “Se ho più rivisto il resto della band? Ci siamo rivisti ai funerali di due di loro, purtroppo”.