Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto arresti per detenzione illegale di armi aggravata dalla finalità mafiosa il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Napoli. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore del 18 dicembre 2025 e ha colpito soggetti ritenuti vicini al clan Sequino/Savarese, attivo nel quartiere Sanità. Le indagini hanno permesso di documentare la disponibilità di numerose armi da fuoco, utilizzate per consolidare il controllo criminale sul territorio.

Operazione coordinata dalla DDA

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via all’alba del 18 dicembre 2025, quando i militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha riguardato otto soggetti gravemente indiziati di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento, con l’aggravante della finalità mafiosa.

Le indagini: armi per il controllo del territorio

Le indagini, sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli e coordinate dalla DDA, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. Attraverso attività tecniche e investigative, è stata documentata la disponibilità di numerose armi da fuoco da parte dei destinatari della misura cautelare. Secondo gli inquirenti, queste armi erano funzionali al controllo criminale del territorio, con l’obiettivo di agevolare le attività dell’associazione camorristica clan Sequino/Savarese e consolidare l’egemonia del gruppo nel quartiere Sanità di Napoli.

Modalità di detenzione e occultamento delle armi

Le indagini hanno inoltre permesso di ricostruire le modalità con cui le armi venivano detenute e trasportate illegalmente dagli indagati. Gli investigatori sono riusciti a individuare anche i luoghi utilizzati per l’occultamento delle armi, confermando così la pericolosità del gruppo e la sua organizzazione interna. Le attività investigative hanno rappresentato un tassello fondamentale per comprendere le dinamiche di potere e controllo esercitate dal clan nel quartiere Sanità.

Perquisizioni e rimozione di un’edicola votiva

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni personali, locali e domiciliari, finalizzate al rinvenimento di armi e munizioni. Durante l’operazione è stata anche rimossa un’edicola votiva, costruita nel quartiere Sanità per rendere omaggio al minore T.E., ucciso il 24 ottobre 2024 a Napoli nel corso di un conflitto a fuoco tra gruppi avversi di giovani criminali appartenenti ai quartieri Sanità e Mercato.

Il contesto: la camorra e il controllo del territorio

L’operazione si inserisce in un contesto di forte tensione tra gruppi criminali rivali, che si contendono il controllo di aree strategiche della città. Il clan Sequino/Savarese, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe utilizzato la disponibilità di armi per rafforzare la propria posizione e garantire la supremazia nel quartiere Sanità.

Carabinieri