Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono quattro le persone arrestate e due quelle rimaste ferite nell’operazione condotta dai Carabinieri a Cologno Monzese, dove nella serata di ieri, 7 ottobre, sono stati fermati alcuni cittadini sudamericani accusati di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina e denunciati per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. L’episodio si inserisce in una presunta faida tra fazioni legate alla gang dei “Latin King”.

Cologno Monzese, le indagini e l’arresto dei sospettati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo un grave episodio di aggressione avvenuto nella notte precedente a Cologno Monzese. I militari della Tenenza locale, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno condotto una serie di perquisizioni personali e domiciliari, ascoltato testimoni e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Grazie a queste attività investigative, sono stati identificati quattro cittadini di origine sudamericana, di età compresa tra 18 e 41 anni, già noti alle forze dell’ordine.

I dettagli dell’aggressione e i feriti

L’episodio che ha dato il via alle indagini si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Due giovani sudamericani sono stati feriti: un 19enne ha riportato diverse lesioni da arma da taglio agli arti, mentre un 18enne è stato colpito alla testa da un colpo d’arma da fuoco, fortunatamente in modo lieve. I due sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale di Monza e al San Raffaele di Milano, senza che le loro condizioni risultassero in pericolo di vita. L’aggressione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe maturata nell’ambito di una contesa tra fazioni riconducibili alla gang criminale dei “Latin King”.

Il materiale sequestrato durante le perquisizioni

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità degli arrestati una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola illeggibile e quattro proiettili (di cui tre nel caricatore), un machete con lama di circa 33 cm, un coltello da cucina seghettato con lama di 20 cm apparentemente sporca di sangue, una pistola a salve, indumenti utilizzati durante l’aggressione con tracce ematiche e un monopattino risultato oggetto di rapina ai danni di uno dei feriti.

Le accuse e la posizione degli arrestati

I quattro arrestati sono stati fermati per detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina in concorso e contestualmente denunciati in stato di libertà per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. Tutti risultano censurati e di origine sudamericana. Come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, sono stati condotti presso il carcere di Monza.

Il contesto: la faida tra gang

Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, il grave episodio di violenza sarebbe riconducibile a una contesa interna tra fazioni della gang dei “Latin King”, gruppo criminale attivo sul territorio di Cologno Monzese. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda e verificare eventuali collegamenti con altri episodi di criminalità nella zona.

Carabinieri