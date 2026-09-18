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È di ottanta studenti stranieri indagati e oltre 2,5 milioni di euro tra erogazioni bloccate e indebite percezioni accertate il bilancio delle recenti attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Le indagini, avviate e concluse tra il 2024 e il 2025, sono state condotte principalmente a Torino e Ancona, con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nell’assegnazione delle borse di studio universitarie e garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate al diritto allo studio.

Collaborazione rafforzata tra Ministero e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la collaborazione tra il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e la Guardia di Finanza si è intensificata a partire dal protocollo d’intesa siglato nel giugno 2024 dal Ministro Anna Maria Bernini e dal Comandante Generale Andrea De Gennaro. L’accordo mira a rafforzare la tutela delle risorse pubbliche destinate al diritto allo studio universitario, attraverso un sistema di prevenzione e contrasto delle condotte illecite nell’utilizzo dei fondi stanziati dal Dicastero.

La strategia adottata si basa su una valorizzazione più efficace dei dati e delle informazioni, oltre che delle competenze specifiche delle due istituzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire che i servizi e le risorse siano effettivamente destinati agli studenti che ne hanno diritto, promuovendo così equità sociale e correttezza nella gestione finanziaria.

Estensione della tutela all’housing universitario

La collaborazione tra MUR e Guardia di Finanza si estende ora anche alla tutela dell’housing universitario, una misura strategica per favorire l’accessibilità all’istruzione superiore. Il Dicastero ha infatti gestito la realizzazione di oltre 63.000 nuovi posti letto per studenti fuori sede, grazie a risorse pari a 1,2 miliardi di euro stanziate nell’ambito della Missione 4 – Componente 1, Riforma 1.7 del PNRR.

Le attività di controllo si concentrano in particolare sulla verifica della legalità e della correttezza nella gestione dei nuovi alloggi universitari, con attenzione anche all’operato dei soggetti gestori degli studentati e all’effettiva erogazione dei servizi promessi, nonché alla corretta applicazione delle tariffe.

Una rete di collaborazione su tutto il territorio nazionale

Non solo a livello centrale: il modello di cooperazione tra Ministero e Guardia di Finanza si è diffuso capillarmente su tutto il territorio nazionale. Sono 52 i protocolli d’intesa già sottoscritti tra i Comandi Regionali o Provinciali della Guardia di Finanza e gli Organismi regionali per il diritto allo studio, oltre che con i singoli Atenei responsabili dell’istruttoria e dell’erogazione dei benefici economici.

Questa rete, costruita secondo linee guida condivise, integra l’analisi e il coordinamento nazionale con la conoscenza dei territori e la capacità operativa dei Reparti della Guardia di Finanza, permettendo un controllo più efficace e tempestivo delle situazioni a rischio di illecito.

Oltre 2.100 interventi e milioni di euro sotto la lente

Dal 1° gennaio 2024 ad oggi, i Reparti della Guardia di Finanza hanno effettuato più di 2.100 interventi, sottoponendo a verifica oltre 8 milioni di euro erogati a titolo di borse di studio e altre prestazioni per il diritto allo studio universitario. Le indagini hanno permesso di accertare indebite percezioni per oltre 1,5 milioni di euro e di impedire l’erogazione di un ulteriore milione di euro richiesto illecitamente.

L’analisi delle irregolarità ha evidenziato come tra le tipologie di illecito più diffuse vi siano la falsa attestazione di informazioni relative alla posizione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, la composizione dello stesso e la dichiarazione fittizia di locazione onerosa di un alloggio.

Il caso “FAKE HOME” a Torino: ottanta studenti stranieri indagati

Tra le attività più rilevanti figura l’indagine denominata “FAKE HOME”, avviata dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Torino nel 2024 e conclusa nel 2025. L’inchiesta ha riguardato ottanta studenti stranieri che hanno percepito borse di studio senza possedere i requisiti di legge.

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di numerosi contratti di locazione fittizi, stipulati da un soggetto di origine ucraina con studenti stranieri che, in realtà, vivevano presso altri domicili senza regolare contratto. Gli studenti avrebbero autocertificato all’EDISU la disponibilità di un alloggio a titolo oneroso, requisito necessario per ottenere la borsa di studio.

Al termine delle investigazioni, è emerso che il meccanismo fraudolento ha consentito a ventitré studenti stranieri (in maggioranza di nazionalità iraniana, indiana e pakistana) di aggiudicarsi borse di studio per oltre 500 mila euro, finanziate anche con risorse del PNRR, oltre a beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie. Tutti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica locale per indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Indagini ad Ancona: focus sulle borse di studio agli studenti indiani

Un’altra attività investigativa di rilievo è stata condotta dal Nucleo PEF di Ancona e si è conclusa nel febbraio 2025, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale. L’indagine ha riguardato il controllo di numerose borse di studio universitarie relative all’anno accademico 2023/2024, erogate dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio delle Marche (ERDIS Marche) a soggetti di nazionalità indiana giunti in Italia per conseguire titoli di laurea presso le facoltà marchigiane.

Il Reparto ha analizzato oltre 200 atti rilasciati dalle autorità indiane, sulla base dei quali sono stati riconosciuti i sussidi. Anche grazie all’interessamento del Consolato Generale d’Italia di Mumbai, sono stati raccolti elementi utili per ipotizzare violazioni penali, in particolare la contraffazione della legalizzazione delle traduzioni dei certificati attestanti la composizione, il reddito e il patrimonio immobiliare del nucleo familiare, nonché delle firme, dei timbri, dei numeri di percezione consolare e dei nominativi associati.

Questi dati testimoniano la determinazione con cui il MUR e la Guardia di Finanza intendono assicurare che le risorse pubbliche destinate all’università e alla ricerca siano impiegate con efficacia, trasparenza e correttezza, a beneficio degli studenti e dell’intero sistema della formazione superiore.

IPA