Fake news su Sophia Loren ricoverata, la nipote Alessandra Mussolini rassicura tutti: "Zia è piena di vita"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sophia Loren non è in ospedale ed è in buone condizioni. Smentita la fake news che voleva l’attrice ricoverata e con condizioni di salute precarie. Alessandra Mussolini ha voluto rassicurare i fan preoccupati e sui social ha pubblicato un video nel quale racconta di aver parlato con la zia. “Sta a casa, sta benissimo”, ha dichiarato. Inoltre conferma che “è piena di vita“. Ha anche mandato un messaggio ai fan, che l’hanno riempita di messaggi in questi giorni e durante tutta la sua carriera. A loro dice: “Grazie per l’affetto e per la vicinanza”, riporta.

Fake news sul ricovero di Sophia Loren

Alessandra Mussolini ha smentito la notizia del ricovero della zia Sophia Loren. Le voci che circolavano sul suo presunto ricovero in ospedale avevano fatto preoccupare i fan, ma Mussolini ha voluto confermare che la zia stia bene e che anzi goda di ottima salute.

Per farlo ha deciso di utilizzare i canali social e, attraverso un video, ha smentito la fake news e raccontato alcuni dettagli sulla vita della zia. L’ex politica infatti racconta di aver parlato personalmente con lei e di aver avuto la conferma che: “sta a casa, sta benissimo, non è ricoverata per niente, anzi ringrazia tutti i suoi ammiratori”.

Aggiunge poi un ultimo messaggio: “Vi devo dire una cosa: è piena di vita. Un saluto a tutti”.

Il messaggio ai fan

Oltre a smentire le voci sul ricovero e confermare che la zia gode di buona salute, Alessandra Mussolini lancia anche un messaggio per i suoi fan.

Dice che la zia “è serena e forte, con quella straordinaria energia che da sempre l’accompagna e che tutti voi conoscete”. Infatti, rivolge un messaggio proprio ai suoi sostenitori.

“Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che a lei sta davvero a cuore: grazie. Grazie per l’affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l’amore che non avete mai smesso di dimostrarle in tutta la sua carriera”, dice Mussolini.

Il rapporto tra zia e nipote

Il rapporto tra Alessandra Mussolini e la zia è “speciale”. Alessandra ha raccontato in più occasioni che questo legame familiare, vissuto tutto al femminile, è tra i più importanti della sua vita.

Un affetto che, come riporta DiLei, è stato costruito fin da bambina e alimentato da caratteri diversi ma complementari.

Una figura di riferimento fondamentale, quindi, ma anche un rapporto di forte complicità e vicinanza.