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È di ventisei persone deferite all’Autorità Giudiziaria e numerosi danni a persone e cose il bilancio degli episodi di violenza avvenuti il 20 luglio scorso a Bologna durante una manifestazione in solidarietà di Fakir Abderrahim. Gli scontri, che hanno coinvolto diverse aree del centro cittadino, sono stati oggetto di una complessa attività investigativa da parte della Polizia di Stato, che ha ricostruito la dinamica degli eventi e individuato i principali responsabili.

Il contesto degli eventi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la città di Bologna è stata teatro di gravi episodi di violenza in occasione della manifestazione a sostegno di Fakir Abderrahim. Gli scontri si sono concentrati tra piazza Roosevelt, via Venezian, via della Zecca e il tratto di via Ugo Bassi, trasformando il centro cittadino in uno scenario di guerriglia urbana. Nel corso della giornata, sessantaquattro operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti, sei mezzi della Polizia di Stato sono stati danneggiati, e numerose vetrine di negozi e banche sono state devastate, con sportelli bancomat resi inutilizzabili. Sono stati inoltre distrutti cassonetti della spazzatura, date alle fiamme due auto e sradicate decine di biciclette, utilizzate per erigere barricate e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Un cantiere tranviario è stato completamente compromesso dagli atti vandalici.

L’attività investigativa e le prime misure adottate

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine approfondita, analizzando una vasta quantità di materiale video-fotografico raccolto durante e dopo gli scontri. L’attività investigativa ha permesso di passare al setaccio circa centocinquanta posizioni, con l’obiettivo di individuare le singole responsabilità dietro la cortina della guerriglia urbana. Nell’immediatezza degli eventi, sono state contestate due sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 18 del T.U.L.P.S. e si è proceduto al blocco e all’arresto in flagranza di un manifestante. Quest’ultimo, dopo aver opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, è stato condotto in Questura e sottoposto alla misura di prevenzione del Dacur, che vieta l’accesso a determinati luoghi urbani.

Le responsabilità individuate e i provvedimenti adottati

L’analisi dei filmati ha consentito di segnalare all’Autorità Giudiziaria un primo gruppo di undici attivisti vicini al Collettivo Universitario Autonomo, ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso di resistenza aggravata, danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi. Per tre di essi è stata applicata la misura del D.Ac.Ur. L’ulteriore esame dei materiali multimediali ha portato all’individuazione di altri quindici profili criminali, destinatari di segnalazioni formali per devastazione, resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, lancio di oggetti durante manifestazioni pubbliche e travisamento. Tutte le posizioni sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare la responsabilità soggettiva dei singoli e la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il bilancio delle misure adottate e le indagini in corso

Il quadro complessivo tracciato dagli investigatori restituisce una mappa dettagliata delle misure adottate fino a questo momento: due sanzioni amministrative, un arresto in flagranza, quattro provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi urbani e ventisei persone complessivamente deferite all’Autorità Giudiziaria, tra il nucleo iniziale identificato in tempo reale e i successivi soggetti individuati dagli investigatori. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso: restano da definire ulteriori identificazioni e posizioni, con l’obiettivo di attribuire eventuali responsabilità per una gamma di reati che vanno dalla resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, fino ai più gravi capi d’imputazione per devastazione e saccheggio.

Le aree coinvolte e l’impatto sulla città

Gli episodi di violenza hanno avuto un impatto significativo sulle zone centrali di Bologna, in particolare tra piazza Roosevelt, via Venezian, via della Zecca e via Ugo Bassi. I danni materiali sono stati ingenti, con numerose attività commerciali e infrastrutture cittadine colpite dagli atti vandalici. La situazione ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine, impegnate sia nel contenimento degli scontri sia nelle successive attività investigative. La città di Bologna resta ora in attesa degli sviluppi delle indagini e delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria sui responsabili degli episodi di guerriglia urbana.

IPA