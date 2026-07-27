Fakir morto a Bologna, Bassetti spiega come l'autopsia non chiarisca quando sia arrivato il sangue nei polmoni

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Matteo Bassetti ha spiegato le ragioni per cui l’autopsia non è riuscita a chiarire se il sangue trovato nei polmoni di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, sia arrivato nel sistema respiratorio dell’uomo prima o dopo la morte. Bassetti ha anche invitato ad astenersi da giudizi affrettati sulla vicenda, sottolineando le difficoltà degli operatori sanitari e della polizia nell’avere a che fare con pazienti pericolosi per gli altri e per sé stessi.

Perché l’autopsia non ha chiarito la causa della morte di Fakir

Durante un intervento alla trasmissione di La 7 Omnibus, il professor Matteo Bassetti ha spiegato perché l’autopsia sul corpo di Fakir non ha stabilito quando il sangue trovato nei polmoni dell’uomo sia effettivamente arrivato nel suo sistema respiratorio:

Le autopsie ci dicono quello che vedono in quel momento. Non è detto che si possa stabilire il motivo per cui questa persona è deceduta.

ANSA

“L’autopsia non dice se il sangue nei polmoni di Fakir sia arrivato prima o dopo la morte. È stata fatta anche una rianimazione prolungata. Potrebbe essere arrivato dopo” ha spiegato Bassetti.

La difesa dell’operato di poliziotti e sanitari

Bassetti ha anche sottolineato più volte le difficoltà, per poliziotti e sanitari, di intervenire in situazioni come quelle di Fakir, in cui una persona ha un problema psichiatrico e diventa violenta:

Ci sono situazioni in cui bisogna contenere il malato perché in qualche modo può fare del male a se stesso e agli operatori. È quello che avviene davanti a stati di particolare agitazione psichica o motoria. Forse ti può interessare Fakir morto a Bologna, scontro tra avvocati sul video della bodycam e il sangue sulla nuca mostrato dal Tg1 Caso Fakir morto a Bologna, il Tg1 mostra frame del video della bodycam di un poliziotto che mostra il sangue sulla nuca dell'uomo

“Io sarei molto cauto nel condannare i comportamenti da parte della forza pubblica e da parte dei sanitari che sono intervenuti”, ha poi spiegato Bassetti.

Le condizioni di Fakir e il sangue sotto al corpo

Durante la trasmissione sono stati mostrati diversi video dell’intervento della polizia e della morte di Fakir.

Tra questi, anche quello in cui, dopo che è stato rimosso il telo di plastica dal cadavere del 42enne, si nota una chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo.

Bassetti ha spiegato la possibile origine di quella chiazza: “Quel sangue potrebbe derivare da una ferita lacerocontusa causata dall’impatto con il terreno” ha detto.