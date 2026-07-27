Fakir morto a Bologna, Bassetti spiega come l'autopsia non chiarisca quando sia arrivato il sangue nei polmoni
Il medico Matteo Bassetti ha spiegato perché l'autopsia sul corpo di Fakir non ha permesso di capire quando il sangue ritrovato nei suoi polmoni ci sia effettivamente arrivato
Matteo Bassetti ha spiegato le ragioni per cui l’autopsia non è riuscita a chiarire se il sangue trovato nei polmoni di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, sia arrivato nel sistema respiratorio dell’uomo prima o dopo la morte. Bassetti ha anche invitato ad astenersi da giudizi affrettati sulla vicenda, sottolineando le difficoltà degli operatori sanitari e della polizia nell’avere a che fare con pazienti pericolosi per gli altri e per sé stessi.
- Perché l'autopsia non ha chiarito la causa della morte di Fakir
- La difesa dell'operato di poliziotti e sanitari
- Le condizioni di Fakir e il sangue sotto al corpo
Perché l’autopsia non ha chiarito la causa della morte di Fakir
Durante un intervento alla trasmissione di La 7 Omnibus, il professor Matteo Bassetti ha spiegato perché l’autopsia sul corpo di Fakir non ha stabilito quando il sangue trovato nei polmoni dell’uomo sia effettivamente arrivato nel suo sistema respiratorio:
Le autopsie ci dicono quello che vedono in quel momento. Non è detto che si possa stabilire il motivo per cui questa persona è deceduta.
“L’autopsia non dice se il sangue nei polmoni di Fakir sia arrivato prima o dopo la morte. È stata fatta anche una rianimazione prolungata. Potrebbe essere arrivato dopo” ha spiegato Bassetti.
La difesa dell’operato di poliziotti e sanitari
Bassetti ha anche sottolineato più volte le difficoltà, per poliziotti e sanitari, di intervenire in situazioni come quelle di Fakir, in cui una persona ha un problema psichiatrico e diventa violenta:
Ci sono situazioni in cui bisogna contenere il malato perché in qualche modo può fare del male a se stesso e agli operatori. È quello che avviene davanti a stati di particolare agitazione psichica o motoria.
“Io sarei molto cauto nel condannare i comportamenti da parte della forza pubblica e da parte dei sanitari che sono intervenuti”, ha poi spiegato Bassetti.
Le condizioni di Fakir e il sangue sotto al corpo
Durante la trasmissione sono stati mostrati diversi video dell’intervento della polizia e della morte di Fakir.
Tra questi, anche quello in cui, dopo che è stato rimosso il telo di plastica dal cadavere del 42enne, si nota una chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo.
Bassetti ha spiegato la possibile origine di quella chiazza: “Quel sangue potrebbe derivare da una ferita lacerocontusa causata dall’impatto con il terreno” ha detto.