Fakir morto a Bologna, il dolore dei volontari della Croce Rossa davanti ai pm: "Fatto di tutto per salvarlo"

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I soccorritori del 118 che sono intervenuti nel caso di Fakir hanno espresso il loro dolore per la morte del 42enne. Il loro avvocato ha spiegato la loro posizione, sotto indagine attraverso il modulo del cosiddetto scudo penale, come i poliziotti intervenuti sulla scena, con l’accusa di omicidio colposo. Secondo il legale, però, non è stato possibile intervenire in sicurezza, per un gruppo di sanitari che non erano né medici né infermieri, ma volontari.

Le parole dell’avvocato dei volontari del 118

Mario Simoni, l’avvocato che rappresenta i quattro soccorritori del 118 intervenuti nel caso della morte di Abderrahim Fakir, ha spiegato a Repubblica quanto successo dal punto di vista dei suoi assistiti:

Non appena è stato possibile sono intervenuti, questo è certo. Ed è anche certo che dai filmati si vede solo una piccola parte del loro intervento.

ANSA

I quattro sono iscritti nello stesso modulo del cosiddetto “scudo penale” degli agenti. Il reato su cui la procura sta indagando è quello di omicidio colposo.

Perché i soccorritori non sono intervenuti prima

Una delle critiche mosse ai soccorritori riguarda le tempistiche dell’intervento. Simoni ha però spiegato che si tratta di una valutazione complessa, che deve prima di tutto calcolare la sicurezza dell’intervento.

“La prima valutazione che viene richiesta a qualsiasi soccorritore è quella di giudicare la sicurezza della scena in cui è chiamato a prestare aiuto” ha dichiarato l’avvocato.

“Se la scena non è sicura, e intervenendo potrebbe per esempio ferirsi o farsi male, non deve farlo. Ma nel caso di Fakir, non appena è stato possibile, hanno agito, facendo il possibile per salvarlo” ha poi continuato Simoni, chiarendo i dettagli dell’intervento.

I soccorritori erano volontari, non medici né infermieri

L’avvocato ha poi specificato un dettaglio che è passato in secondo piano. Nessun dei soccorritori è un professionista sanitario, medico o infermiere. Si tratta infatti di volontari:

Tutti hanno una lunga preparazione alle spalle. Ovviamente sono addolorati e profondamente turbati per la vicenda e la bufera mediatica. E tutti hanno deciso di sospendere per un periodo il servizio in ambulanza. Forse ti può interessare Fakir morto a Bologna, una telecamera forse ha ripreso tutto: in un altro video 4 passanti aiutano gli agenti Il video della telecamera di zona potrebbe ricostruire gli ultimi momenti di Fakir, morto di fronte agli agenti. Con loro anche dei passanti

Non è chiaro il motivo per cui non sia partita anche un’auto medica insieme all’ambulanza. Inizialmente sembrava che la chiamata al 118 non avesse chiarito la gravità della situazione. La polizia avrebbe però fatto sapere che gli agenti avevano richiesto un medico, che non sarebbe stato disponibile. Circostanza non confermata dalla Ausl di Bologna.