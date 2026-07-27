Fakir morto a Bologna, Matteo Salvini replica a Pier Luigi Bersani: "Ucciso? Vergogna, deve chiedere scusa"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini interviene in tv sul caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia, e attacca duramente Pier Luigi Bersani per aver parlato di “uomo ucciso”. Il vicepremier difende poliziotti e volontari della Croce Rossa, chiede di attendere gli approfondimenti del caso e critica chi parla di “vendetta”.

Bologna, parla Salvini

Resta acceso lo scontro politico attorno alla morte di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino di 30 anni deceduto lo scorso 22 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia.

Matteo Salvini, ospite della trasmissione “Zona Bianca” su Rete 4, ha voluto rispondere alle parole pronunciate pochi giorni prima da Pier Luigi Bersani, che in un’intervista televisiva aveva definito Fakir “l’uomo ucciso”, scatenando un’ondata di critiche da stampa e commentatori di centrodestra.

ANSA

L’attacco a Bersani

Salvini ha usato toni durissimi nei confronti dell’ex segretario del Partito Democratico, partendo dalla “nostalgia” della sinistra di un tempo. “Una volta c’era una sinistra a cui io portavo profondo rispetto” ha esordito “la sinistra che si occupava degli ultimi, degli operai, degli studenti, dei pensionati, degli agricoltori, dei cassintegrati. Adesso si occupano o di clandestini o di pseudo-diritti in giro per il mondo”.

Secondo il ministro, l’espressione usata da Bersani rischia di gettare un’ombra ingiusta su chi è intervenuto quel giorno. “Dire che è stato ucciso significa colpevolizzare non solo i due poliziotti, ma anche i quattro soccorritori della Croce Rossa” ha sottolineato.

Il leader leghista ha poi chiesto scuse pubbliche: “Il signor Bersani si dovrebbe vergognare, dovrebbe chiedere scusa a quei poliziotti e alla Croce Rossa Italiana, che sono degli orgogli del nostro Paese”.

Salvini ha ricordato che l’uomo, secondo quanto riferito, aveva diversi precedenti penali e che l’intervento delle forze dell’ordine e del 118 sarebbe stato richiesto perché qualcuno si sentiva a rischio.

Il ministro ha quindi invitato a lasciare che siano l’autopsia e le immagini della bodycam in dotazione agli agenti a chiarire la dinamica dei fatti, chiudendo con una stoccata su chi, tra i familiari e i sostenitori della vittima, ha evocato la parola vendetta. Un termine che, ha detto il vicepremier, “in Italia, nel mio Paese, nel 2026, è una cosa che non si può sentire”.

Cosa aveva detto Bersani sul caso Fakir

Nel corso della trasmissione “4 di Sera”, Pier Luigi Bersani era intervenuto sulla vicenda di Abderrahim Fakir riferendosi a lui come “l’uomo ucciso“, espressione pronunciata mentre commentava le manifestazioni organizzate a Bologna dopo la sua morte e il messaggio della nipote della vittima.

L’ex segretario del Pd aveva inoltre difeso la scelta del sindaco Matteo Lepore di promuovere una manifestazione pubblica, sostenendo l’intento di contenerla entro i confini della protesta democratica, e aveva ribadito che il contrasto ai gruppi violenti spetta allo Stato e alle forze dell’ordine attraverso gli strumenti previsti dalla legge.