Fakir morto a Bologna, residente testimone svela che "volevano aiutarlo e lui non voleva": "Fatto loro dovere"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza su come è morto Abderrahim Fakir. Il 43enne di origini marocchine è deceduto domenica mattina al quartiere Pilastro di Bologna, dopo un intervento della polizia. Una testimone che ha parlato ai microfoni della trasmissione di Rete 4 “Zona Bianca” ha sostenuto che gli agenti coinvolti hanno “fatto il loro dovere”.

Fakir morto a Bologna: i nuovi video

Il programma “Zona Bianca” è entrato in possesso di alcune immagini inedite. In una di queste si vede Fakir a terra in stato confusionale, quando gli agenti arrivano sul posto alle 11.59 e provano a calmarlo.

“Possiamo parlare?” dice uno dei poliziotti. Il 43enne urla: “No, no, non parlo”.

ANSA

Fakir a quel punto lo si vede a quattro zampe raggiungere i garage e dare dei colpi alle saracinesche. Subito dopo, colpisce un’auto in uscita da uno dei box, come mostrato dai frammenti di quei momenti, ripresi dalla bodycam che uno dei due agenti indossa e che ha comprato per tutelarsi durante gli interventi.

Fakir, sempre da quanto mostrato da “Zona Bianca”, urta una persona con la maglia bianca e cade a terra.

Alle 12:30 sono iniziate le manovre di contenimento. Secondo gli atti acquisiti dalla Procura, che sta indagando per omicidio colposo, gli agenti avrebbero chiamato due volte il 118 per chiedere un’ambulanza con auto medica.

Al Pilastro, però, sono arrivati solo i soccorritori volontari della Croce Rossa, ma non un medico.

Ciò che è accaduto dopo è stato ripreso dal video girato da uno degli appartamenti che affacciano sul cortile. I poliziotti hanno immobilizzato Fakir a terra dopo avergli spruzzato lo spray al peperoncino sul volto. L’uomo ha urlato, chiesto aiuto e cercato di resistere agli agenti.

La testimone: “Agenti hanno fatto il loro dovere”

“I poliziotti gli hanno dato da bere dell’acqua e lui l’ha sputata”, ha raccontato una delle residenti del quartiere, che ha accettato di parlare in anonimato per paura delle ritorsioni.

“Le altre cose che stanno dicendo? Non è vero niente. I soccorsi che sono arrivati hanno cercato di aiutarlo, solo che lui non voleva, tutto qua. Quindi non è vero che non sono intervenuti, sono intervenuti subito, hanno fatto il loro dovere”.

L’arrivo del medico e il decesso

Sempre da quanto emerso fino ad ora, quando gli agenti si sono resi conto che il corpo di Fakir non dava più segni di vita, i volontari hanno iniziato un massaggio cardiaco.

Prima del massaggio, i volontari avrebbero provato a rianimarlo con il defibrillatore, che però non si sarebbe attivato perché i parametri vitali risultavano già compromessi.

Alle 12:53 è arrivata l’auto medica, che era stata richiesta quasi mezz’ora prima. Il medico ha accertato la morte pochi minuti dopo.

Sarà l’autopsia, prevista nelle prossime ore, a chiarire le cause del decesso del 43enne.