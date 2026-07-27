Fakir morto a Bologna, scontro tra avvocati sul video della bodycam e il sangue sulla nuca mostrato dal Tg1

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mentre vanno avanti le indagini sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto mentre veniva fermato da due poliziotti a Bologna, prosegue il botta e risposta tra gli avvocati delle parti. Dopo il video in cui si vedeva una grossa chiazza di sangue sotto alla testa dell’uomo, il Tg1 ha mostrato alcuni frame del filmato registrato dalla bodycam di un agente, in cui si vede la ferita alla nuca di Fakir. Un ferita che secondo il legale dei due poliziotti Fakir si sarebbe procurato da solo sbattendo la testa mentre cercava di divincolarsi.

Fakir morto a Bologna, sangue sulla nuca dal video della bodycam

Continuano a emergere nuovi elementi sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia.

Dopo il video che mostrava una grossa chiazza di sangue sotto alla testa dell’uomo, il Tg1 ha fatto vedere nella giornata di ieri, 26 luglio, alcuni frame del video registrato dalla bodycam privata di uno dei due poliziotti intervenuti.

ANSA

Il filmato risale al momento in cui Fakir viene bloccato dagli agenti e mostra una ferita dietro la nuca dell’uomo.

Le immagini della bodycam mostrano il poliziotto che terrebbe una mano sotto la testa di Fakir, per evitare il contatto con l’asfalto, quindi il 42enne si sarebbe divincolato mordendo a una gamba l’agente, ricevendo poi lo spray al peperoncino sul volto.

L’avvocato dei poliziotti: “Non c’è stata violenza”

Secondo l’avvocato dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, Fakir si sarebbe ferito alla nuca in quei frangenti, battendo la testa mentre cercava di sottrarsi alla presa degli agenti. Sarebbe quel sangue a finire poi per terra formando la chiazza vista nel video.

Le immagini mostrano che “non c’è stata violenza“, dice Bordoni a Repubblica, Fakir si sarebbe ferito da solo.

“L’autopsia – spiega – ha mostrato che non aveva fratture e che le uniche lesioni erano a un dito di un piede, che potrebbe essersi procurato dando calci ai garage, e poi questa alla nuca, che è comunque irrilevante ai fini della morte”.

L’autopsia ha evidenziato anche segni di schiacciamento e i polmoni pieni di sangue. Secondo Bordoni la compressione al torace è stata “provocata post mortem dall’attività rianimatoria dei sanitari”.

“Gli agenti – conclude – hanno fatto tutto quel che si deve fare in questi casi, di fronte a una persona molto agitata”.

L’avvocato della famiglia: “Ricostruzioni difensive si smentiscono da sole”

Di diverso avviso l’avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo: “Fakir non ha usato violenza contro nessuno e il suo volto era integro finché è rimasto in piedi”.

“Su quel che è successo dopo non voglio entrare – aggiunge – avrei decine di elementi che potrebbero smentire le ricostruzioni difensive, anche se credo si smentiscano da sole, ma mi sottraggo a questo gioco”.

Anselmo insiste sul sangue nei polmoni, chiedendo come sia finito lì: “Testimonia quanto può essere stata forte la pressione su di lui esercitata”.

L’avvocato esprime poi “solidarietà ai magistrati che devono portare avanti le indagini in questo clima e in un contesto normativo impossibile, quello dello scudo penale“.