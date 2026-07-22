Fakir morto a Bologna, un poliziotto in licenza e l'altro in malattia: "Sono sconvolti", spunta un altro video

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si dicono “sconvolti, addolorati, attoniti” i due poliziotti che hanno messo in atto l’intervento al quartiere Pilastro di Bologna, concluso con la morte di Abderrahim Fakir. A raccontare lo stato d’animo degli agenti è il loro avvocato. Intanto le indagini continuano: si cerca di capire perché Fakir sia morto.

I due poliziotti non sono indagati

Secondo il legale, i due poliziotti avrebbero dovuto gestire quello che sembrava “un banale intervento” ma che si è trasformato in una tragedia.

“Attraverso i loro occhi ho visto il dolore per il dramma al quale hanno presenziato: la morte di un uomo, un qualcosa che ti lascia sconvolto”, ha spiegato l’avvocato Gabriele Bordoni, citato dal Corriere della Sera.

ANSA

I due agenti, il capopattuglia di 28 anni e l’assistente di 23 anni, non risultano formalmente indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura di Bologna per omicidio colposo.

A proteggerli, così come i quattro soccorritori della Croce Rossa intervenuti in via Svevo, è lo scudo penale che blocca gli avvisi di garanzia in presenza di una possibile causa di giustificazione. L’avvocato li descrive come due ragazzi “stimatissimi” dai colleghi.

Contro i due non è stato disposto alcun provvedimento di sospensione. Il capopattuglia si trova in licenza, mentre il secondo agente è in malattia dopo essere stato morso alle gambe durante l’intervento: per lui sono stati prescritti 12 giorni di prognosi.

Spunta un nuovo video

Nel caso spunta anche un altro elemento: una registrazione della bodycam del capopattuglia, lunga circa 20 minuti. Secondo quanto riferito dal legale, il filmato partirebbe dal momento in cui Abderrahim Fakir avrebbe spintonato un uomo che stava cercando di parcheggiare l’auto, colpendola con un pugno.

Secondo l’avvocato, il fatto che il poliziotto avesse acceso la bodycam dimostrerebbe la volontà di non nascondere nulla di quanto stava accadendo.

Il secondo video

Agli atti ci sarebbe anche un secondo video di cinque minuti e venti secondi che riprende gli ultimi momenti della vita di Abderrahim Fakir.

Secondo il legale, dalle immagini non emergerebbero comportamenti irregolari da parte degli agenti. E inoltre, ha sottolineato, diverse persone erano affacciate alle finestre per filmare la scena: dunque, se ci fosse stato un uso improprio della forza, sarebbero partiti “insulti e contestazioni”.