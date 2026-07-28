Fakir morto a Bologna, una telecamera forse ha ripreso tutto: in un altro video 4 passanti aiutano gli agenti

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Il 19 luglio 2026 Abderrahim Fakir è morto a Bologna durante un intervento della polizia. I suoi ultimi istanti di vita sono stati immortalati da numerosi video, tra cui quello registrato dalla bodycam di uno degli agenti. Le immagini di una telecamera di sorveglianza della zona mostrano la presenza di altre 4 persone, si tratterebbe di alcuni passanti, che avrebbero aiutato i militari a immobilizzare il 42enne in seguito deceduto.

La telecamera che ha ripreso la tragedia di Bologna

Sulla morte di Abderrahim Fakir è stato aperto un fascicolo d’inchiesta modello 45-bis per omicidio colposo, dove sono stati iscritti preliminarmente i 2 agenti di polizia e i sanitari del 118 intervenuti.

Nell’ambito dell’indagine la squadra mobile ha acquisito una telecamera installata tra via Panzini e via Svevo, l’area del quartiere Pilastro in cui è morto Fakir.

ANSA

Il video potrebbe aver ripreso se non tutto, gran parte dell’intervento di fermo: dal momento in cui Fakir andò in escandescenze a quello in cui perse la vita, circa un’ora dopo.

Dei passanti avrebbero aiutato gli agenti

Le immagini della bodycam di uno degli agenti segnalano la presenza di due civili, intervenuti ad aiutare gli agenti a bloccare Fakir.

Si nota chiaramente la presenza di un ragazzo a torso nudo, colui che più a lungo e in maggior misura ha agito assieme ai militari.

La bodycam immortala anche un secondo uomo, all’apparrenza giovane, scalzo e con una maglietta bianca, che preme la spalla di Fakir per agevolarne l’ammenttamento.

Le nuove immagini al vaglio degli inquirenti mostrerebbero anche la presenza di altre due passanti, anch’essi intervenuti attivamente.

Tutti i video sul caso di Abderrahim Fakir

La vicenda di Fakir, che riprende tragicamente quella di Stefano Cucchi, sta destando scalpore anche per la quantità di video che la raccontano.

Ci sono le immagini registrate con la bodycam indossata da uno dei due agenti e quello, appunto, della telecamera di sorveglianza di quartiere.

A questi si aggiunge il video effettuato da uno dei residenti della palazzina di via Svevo di fronte alla quale Fakir è stato fermato.

Ancora, diversi video che mostrano il 42enne prima dell’incontro con i poliziotti, in uno stato visibilmente alterato; e delle immagini che svelano infine i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario giunto sul posto.