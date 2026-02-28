Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata arrestata una 22enne napoletana all’interno di un club privé a Falciano del Massico (Caserta), dopo che le autorità hanno revocato la sua detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia a causa di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. L’operazione è stata condotta dai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli il 25 febbraio 2026.

Il provvedimento e le violazioni accertate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto della giovane è avvenuto nella notte scorsa, quando i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno rintracciato la donna all’interno di un locale notturno a Falciano del Massico. La ragazza, originaria del napoletano, era destinataria di un provvedimento di carcerazione dopo la revoca dell’ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare.

L’Ufficio di Sorveglianza di Napoli aveva emesso il 25 febbraio 2026 un’ordinanza che disponeva il ripristino della misura carceraria nei confronti della 22enne. La giovane era già sottoposta alla detenzione domiciliare per il reato di maltrattamenti in famiglia, ma era risultata irreperibile dal 26 febbraio scorso. Le autorità avevano accertato, tra il 20 e la mattina del 23 febbraio, numerose inosservanze delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva, segnalate dai militari della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco.

L’individuazione e l’arresto

Dopo una mirata attività di ricerca, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono riusciti a localizzare la giovane all’interno di un club privé a Falciano del Massico. La donna è stata quindi condotta in caserma per gli adempimenti di rito, come previsto dalle procedure.

L’accompagnamento in carcere

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione Carabinieri di Falciano del Massico, l’arrestata è stata accompagnata presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano, dove sconterà la pena in regime carcerario. L’operazione si è conclusa senza incidenti e rappresenta l’epilogo di una serie di controlli e accertamenti svolti dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure restrittive imposte dall’autorità giudiziaria.

