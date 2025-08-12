Falciato dall'elica del gommone a Mondello, morte di Simone La Torre è un caso: l'ipotesi della spinta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A pochi giorni dalla morte di Simone La Torre a Mondello, spuntano nuove possibili piste sull’accaduto. Il meccanico di 23 anni è caduto in mare mentre si trovava su un gommone insieme a un gruppo di amici ed è stato ucciso dall’elica. Le indagini della Procura mirano a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Le indagini della Procura sulla morte di Simone La Torre

A rivelare nuove ipotesi investigative è Il Giornale di Sicilia. La Capitaneria di Porto di Palermo ha completato la raccolta della documentazione utile e ha trasmesso l’incartamento alla Procura.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, i magistrati starebbero vagliando le ipotesi di una manovra avventata da parte del conducente del gommone o quella di una fatalità provocata da un gioco tra amici.

La spiaggia di Mondello, dove è stato preso in affitto il gommone

Le testimonianze degli amici che erano con lui sul gommone

Per il momento la ricostruzione più plausibile rimane quella fornita dai sette ragazzi che si trovavano insieme a Simone La Torre sul gommone preso in affitto sabato 9 agosto a Mondello, e non risultano indagati.

Gli amici di Simone hanno detto agli inquirenti che il 23enne era seduto a cavalcioni sul gommone, che viaggiava a velocità moderata, quando un’onda gli ha fatto perdere l’equilibrio. Simone La Torre è caduto in acqua ed è stato risucchiato dall’elica, che lo ha colpito provocandogli ferite gravissime alle gambe e al torace.

Riportato a bordo dagli amici, il giovane è stato accompagnato fino al molo, ma tutte le operazioni di soccorso sono state vane. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di sabato, mentre il gommone si trovava a sette miglia di distanza dalla costa palermitana.

I funerali di Simone La Torre

Gli altri aspetti sui quali la Procura sta lavorando, sempre secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, riguardano il numero di persone a bordo, che potrebbe essere superiore al consentito, e il possesso della patente nautica da parte di chi conduceva il gommone nel momento dell’incidente.

Solo ipotesi, come detto, visto che per il momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Simone La Torre a Mondello. Nella giornata di ieri, lunedì 11 agosto, si è tenuto il funerale del giovane meccanico ad Aquino (in provincia di Palermo).

Gli amici hanno ricordato con affetto “Pumba”, questo il soprannome di Simone La Torre, parlando di un ragazzo “con tanta voglia di vivere” e appassionato di moto.