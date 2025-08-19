Falciato in bici sulle strisce pedonali, muore un 15enne investito nel Padovano

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un ragazzo di 15 anni, Mattia Pattaro, che in sella alla sua bicicletta stava attraversando un passaggio pedonale a Loreggia (in provincia di Padova), è stato investito e ucciso da un’auto. Immediato l’intervento dei soccorsi che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del giovane.

L’incidente sulle strisce pedonali

Il giovane si trovava nei pressi della ciclabile “Ostiglia” e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente da una tangenziale è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo, in mezzo alla strada.

L’impatto è stato violento e quando sono arrivati i sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.

L’incidente è avvenuto a Loreggia (in provincia di Padova)

La richiesta di soccorsi è stata immediata: oltre all’ambulanza, sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118 da Padova. I medici, però, si sono poi resi conto che purtroppo per il ragazzino non c’era più nulla fare. Una morte che sottolinea l’urgenza del tema della sicurezza delle strade.

Chi era la vittima

La vittima, Martin Pattaro, 15 anni, risiedeva in un comune vicino, Trebaseleghe, sempre nel Padovano.

Questa è stata un’estate funestata da decine di gravi incidenti in Veneto. Sono nel territorio di Loreggia, importante comune dell’area del Camposampierese, si tratta del terzo incidente mortale nel nell’arco di un mese.

Sotto choc il conducente dell’auto, che si soccorritori avrebbe detto di non essersi minimamente accorto del ragazzo che attraversava le strisce.

L’uomo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’impatto.

Altro incidente nella Bergamasca

Non è quello di Padova l’unico incidente. Un uomo di 85 anni è morto travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici, stamattina alle 10 a Ghisalba, nella Bassa Bergamasca.

L’anziano è stato sbalzato di diversi metri e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 giunto sul posto con automedica e ambulanza. L’incidente è avvenuto sulla provinciale Francesca.

Illeso il conducente dell’auto, un uomo di 47 anni. Si tratta del secondo ciclista investito mortalmente nella Bergamasca in due giorni: ieri, sempre nella stessa zona della Bassa, a Martinengo, era morta una donna di 72 anni, travolta in bici da un camion.