Fallita la compagnia low cost Spirit Airlines, milioni di passeggeri a terra e 17mila dipendenti senza lavoro

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La storica compagnia aerea low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento. È sfumata anche la possibilità di trovare un accordo su un piano di salvataggio dell’ultimo minuto con l’amministrazione Trump. La società ha sospeso i voli invitando milioni di passeggeri a non andare in aeroporto e a riprogrammare le partenze con altri competitor. Restano a casa senza lavoro circa 17mila dipendenti.

Il fallimento della Spirit airlines

La Spirit Airlines era in difficoltà da tempo e l’impennata dei prezzi del cherosene ha peggiorato la situazione, mandando in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare.

La decisione di dichiarare fallimento è arrivata dopo giorni di trattative con la Casa Bianca che si era fatta avanti con un prestito da 500 milioni di dollari, ma l’accordo non è andato in porto.

“Abbiamo avviato una cessazione ordinata delle nostre operazioni, con effetto immediato”, si legge nella comunicazione ufficiale. “I nostri clienti non devono recarsi in aeroporto” perché i voli, a partire dal due maggio, non saranno effettuati.

ANSA

Secondo gli ultimi dati disponibili, a febbraio 2026, riportati dal Corriere della Sera, Spirit Airlines ha trasportato circa 1,7 milioni di passeggeri sui voli domestici negli Stati Uniti, con una quota di mercato del 3,9% (sui collegamenti interni), in calo rispetto al 5,1% dell’anno precedente, pari a una riduzione del 24% della quota, stando ai calcoli della piattaforma specializzata Cirium.

L’ultimo volo di Spirit Airlines ad atterrare prima del fallimento è stato l’NK1833 da Detroit a Dallas.

Milioni di passeggeri a terra

Per il 2 maggio la compagnia aveva programmato 277 decolli e messo in vendita 55 mila posti.

Solo nel mese di maggio erano previsti circa 9mila voli, pari a 1,8 milioni di posti: numeri che danno la misura dell’impatto immediato su milioni di viaggiatori.

La compagnia ha fatto sapere che i rimborsi per i biglietti acquistati con carta saranno automatici. Chi ha prenotato tramite agenzie dovrà rivolgersi direttamente agli intermediari.

Più incerta la situazione per chi ha utilizzato voucher o punti fedeltà, che saranno gestiti nell’ambito della procedura fallimentare

17mila dipendenti senza lavoro

Il fallimento di Spirit Airlines segna un passaggio storico, poiché si tratta della prima grande compagnia aerea americana a cessare le operazioni da oltre vent’anni.

Il precedente risale al 2001 quando Midway Airlines cessò le attività dopo gli attentati dell’11 settembre.

La cessazione delle attività di Spirit Airlines lascia senza lavoro circa 17mila dipendenti.

L’eliminazione dei voli di Spirit, inoltre, comporterà probabilmente un aumento delle tariffe in tutto il settore aereo statunitense.

Le perdite e i tentativi di salvataggio

A mandare in rosso la compagnia aerea sono state una serie di cause, dall’impennata della concorrenza delle compagnie più grandi, come United Airlines e Delta Air Lines, fino alla pandemia e al problema ai motori Pratt&Whitney di nuova generazione.

Spirit Airlines ha provato prima a unirsi alla rivale Frontiera, ma senza successo, mentre l’intenzione di fondersi con JetBlue è stata bloccata dal Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Biden.

La compagnia aveva avviato una seconda ristrutturazione, ma il forte aumento del prezzo del carburante, legato anche alle tensioni internazionali e alla crisi nel Golfo Persico con la chiusura dello Stretto di Hormuz ha prosciugato i conti.

Nel 2025 Spirit Airlines ha chiuso con 2,76 miliardi di dollari di perdite, a differenza di quasi tutti gli altri competitors che invece hanno fatto utili.

Il Corriere della Sera segnala che in pochi giorni negli Usa il costo del cherosene è passato da 2,5 dollari a gallone a 4,9, ciò avrebbe definitivamente fatto terminare la poca liquidità rimasta a un vettore che si era già rimpicciolito a 95 aerei in servizio su 146 totali.