Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente non ha portato a nulla. “Non abbiamo raggiunto un accordo”, ha annunciato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance dopo oltre 20 ore di colloqui, prima di lasciare il Paese e tornare negli Usa. Secondo Vance Teheran non è disposto a rinunciare al proprio programma nucleare, mentre resta un rebus la situazione relativa allo Stretto di Hormuz. Da parte iraniana, i negoziati sarebbero falliti a causa delle “richieste irragionevoli” degli Usa. Il Pakistan ha esortato i due Paesi a rispettare il cessate di fuoco.

I negoziati tra Usa e Iran

L’annuncio arriva nel pieno della notte e gela il mondo: “Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l’Iran”.

È fallito il primo round di negoziati tra Usa e Iran che si sono svolti a Islamabad in Pakistan nella giornata di sabato 11 aprile.

In una conferenza stampa nelle prime ore di domenica, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che ha guidato la delegazione Usa, ha annunciato la fumata nera.

Sono stati colloqui in parte diretti, con un faccia a faccia tra i vertici delle due delegazioni: da una parte il vicepresidente Usa JD Vance e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.

Dall’altra il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il suo predecessore Ali Bagheri Kani.

Vance lascia il Pakistan: “Non c’è accordo”

“Non siamo riusciti a raggiungere una situazione in cui gli iraniani fossero disposti ad accettare le nostre condizioni”, ha detto il vicepresidente Usa.

Secondo Vance, non c’è una “promessa definitiva” da parte dell’Iran sull’abbandono dell’arma nucleare.

“Abbiamo chiarito quali sono le nostre linee rosse, su quali punti siamo disposti a cedere e su quali punti non lo siamo”, ha detto il numero 2 dell’amministrazione Trump.

Vance ha concluso la sua breve conferenza stampa lanciando una sorta di ultimatum all’Iran: “Lasciamo questo incontro con una proposta molto semplice: devono capire che questa rappresenta la nostra offerta finale e migliore”.

Il vicepresidente è andato via senza rispondere alle domande sul futuro dello Stretto di Hormuz, vitale per il commercio mondiale di petrolio e bloccato dall’inizio della guerra avviata da Usa e Israele.

Iran: da Usa “richieste irragionevoli”

Secondo la tv di Stato dell’Iran, sono state le “richieste irragionevoli” degli Stati Uniti a far fallire i negoziati.

“Era evidente fin dall’inizio che non dovevamo aspettarci di raggiungere un accordo in una sola sessione. Nessuno se lo aspettava”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei, aggiungendo che i colloqui col mediatore Pakistan proseguiranno.

Lo Stretto di Hormuz resterà chiuso fino al raggiungimento di un “accordo ragionevole” con gli Usa, riferisce l’agenzia di stampa iraniana Tasnim citando fonti dei Pasdaran.

Pakistan: “Rispettare il cessate il fuoco”

Dopo il fallimento dei negoziati, il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha esortato Stati Uniti e Iran a rispettare il cessate il fuoco di due settimane concordato nei giorni scorsi dai due Paesi.

“È imperativo che le parti continuino a rispettare il loro impegno al cessate il fuoco”, ha affermato Dar, il cui governo ha ospitato i colloqui.

Il Pakistan, ha aggiunto, continuerà a “svolgere il proprio ruolo nel facilitare il dialogo e il confronto tra Teheran e Washington nei prossimi giorni”.

Urso: “Molto preoccupati”

Le notizie che arrivano dal Pakistan sull’esito negativo del primo round di negoziati tra Usa e Iran “ci inducono a essere molto preoccupati“. Così il ministro delle Imprese Adolfo Urso parlando con i giornalisti al Vinitaly a Verona.

“Se dovesse perdurare il blocco dello stretto di Hormuz o si dovesse estendere a un blocco navale nell’intera area – ha detto – comprendete tutti che le conseguenze per l’economia globale, per l’economia europea e quindi italiana, potrebbero essere più gravi del previsto e potrebbero portare anche a una recessione nel nostro continente”.