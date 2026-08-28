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Tre arresti a Mantova, dove un imprenditore agricolo, un consulente del lavoro e un mediatore culturale sono stati posti ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a scopo di lucro. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Mantova dopo una lunga indagine che ha portato alla luce un sistema di false assunzioni e documenti contraffatti per far entrare illegalmente in Italia 81 lavoratori extracomunitari.

Le indagini e la rete criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata coordinata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Mantova, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle Compagnie di Mantova, Viadana, Castiglione delle Stiviere e Gonzaga. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire il ruolo di tre persone – un 64enne titolare di un’azienda agricola, un 51enne consulente del lavoro e un 43enne mediatore linguistico di nazionalità indiana – ritenute responsabili, insieme ad altri due indagati, di aver orchestrato un sistema illecito per favorire l’ingresso di lavoratori stranieri.

Il meccanismo delle false assunzioni

Le indagini, condotte attraverso l’analisi di una vasta mole di documentazione, accertamenti informatici, flussi finanziari e tabulati telefonici, hanno permesso di accertare che, tra marzo 2023 e febbraio 2025, il gruppo ha presentato 84 istanze di nulla osta per l’assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari presso vari sportelli unici delle Prefetture italiane. Le richieste, però, erano basate su dati falsi: la capacità economica dell’azienda, l’idoneità degli alloggi e l’esistenza di fondi agricoli erano tutte informazioni artefatte, così come le attestazioni sull’effettivo impiego dei migranti.

Il ruolo del mediatore e i flussi di denaro

Un ruolo chiave è stato attribuito al mediatore linguistico e culturale, che avrebbe avviato una vasta campagna di reclutamento nei Paesi di origine dei migranti – in particolare Marocco, Pakistan, India e Bangladesh – promettendo un visto d’ingresso e un lavoro in Italia in cambio di somme comprese tra 5.000 euro e 15.000 euro per ciascuna pratica. I lavoratori, una volta arrivati, non venivano però assunti e si ritrovavano in una condizione di clandestinità.

Le modalità di elusione dei controlli

Per cercare di sfuggire ai controlli delle autorità, il titolare dell’azienda agricola ha più volte cambiato la sede operativa della propria impresa sul territorio nazionale. L’azienda stessa, secondo quanto emerso, era stata costituita appena due mesi prima del cosiddetto “click day” del decreto flussi, risultando priva di reale attività o capacità economica.

Il decreto flussi e le irregolarità riscontrate

Il “decreto flussi” è lo strumento normativo con cui il Governo stabilisce ogni anno il numero massimo di lavoratori stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro. La procedura prevede la presentazione online delle domande in date prestabilite e l’obbligo, per il datore di lavoro, di dimostrare la sussistenza di requisiti economici e alloggiativi. Nel caso oggetto dell’indagine, invece, le istanze presentate erano corredate da false asseverazioni di professionisti abilitati, attestazioni di alloggi inesistenti e documentazione su fondi agricoli mai realmente disponibili.

Le conseguenze per i lavoratori stranieri

Le indagini hanno permesso di accertare che 81 lavoratori extracomunitari sono stati coinvolti nel sistema illecito, ritrovandosi in Italia senza un impiego e senza tutele, spesso abbandonati a sé stessi e costretti a vivere in condizioni di clandestinità. Le somme versate dai migranti per ottenere il visto d’ingresso sono state ingenti, senza che vi fosse alcuna reale prospettiva di lavoro.

La fase processuale

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e le pratiche illecite legate al reclutamento di manodopera straniera.

IPA