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Diversi portali online che pubblicizzavano false vendite immobiliari e aste giudiziarie inesistenti sono stati individuati e sequestrati. L’indagine, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura, ha fatto luce su un sistema di siti web ingannevoli creati appositamente per imitare la grafica di tribunali e studi notarili, così da trasmettere un’apparenza di totale affidabilità agli utenti.

I domini costruiti per sembrare autentici: il caso

Gli accertamenti di cui sopra sono stati condotti dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna. L’attività è partita dopo il sequestro di un sito che si presentava come presunto “Tribunale di Faenza” e ha permesso di individuare ulteriori domini.

I nuovi portali promuovevano proposte riconducibili al Tribunale di Cesena, al consiglio del notariato e a diversi studi notarili. Grafica e contenuti riprendevano quelli di istituzioni e professionisti realmente esistenti, con denominazioni e riferimenti scelti per conquistare la fiducia degli utenti.

Tra le offerte comparivano presunte vendite di immobili e aste giudiziarie che, secondo gli investigatori, non esistevano.

I contenuti e i documenti erano generati con l’AI

Gli annunci erano accompagnati da documenti dall’aspetto ufficiale, perizie tecniche e avvisi di vendita. Venivano inoltre citati professionisti che sono risultati inesistenti o estranei ai fatti.

Gli approfondimenti hanno fatto emergere anche il possibile uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa per produrre i contenuti online. Secondo la Polizia, queste tecnologie avrebbero permesso di realizzare rapidamente siti particolarmente realistici, rendendo più difficile individuare gli elementi ingannevoli e accrescendo l’autorevolezza apparente delle piattaforme.

Indagini ancora in corso

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i domini sono stati sottoposti a sequestro preventivo e resi inaccessibili. Le indagini proseguono anche a livello internazionale per identificare i responsabili.

La Polizia invita i cittadini a controllare l’autenticità dei siti che propongono aste giudiziarie e a consultare soltanto i canali istituzionali del Ministero della Giustizia.

IPA