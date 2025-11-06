Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato identificato e denunciato l’autore di una serie di truffe online ai danni di clienti di una ditta di Mantova attiva nel commercio e nella riparazione di macchine agricole. L’uomo, residente in provincia di Milano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata e sostituzione di persona. Le indagini sono state condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Mantova.

Le indagini della Polizia Postale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando diversi clienti di una ditta mantovana, specializzata nella vendita e riparazione di macchine agricole, hanno segnalato anomalie nei loro acquisti online. I clienti, convinti di interagire con l’azienda, avevano effettuato ordini e pagamenti per ricambi agricoli che non sono mai stati consegnati.

Il modus operandi del truffatore

L’autore delle truffe ha agito con modalità particolarmente ingannevoli. Alterando i dati aziendali sulla dashboard Google, ha inserito un numero telefonico non riconducibile alla ditta. In questo modo, ha indotto in errore numerosi clienti, che hanno contattato il falso recapito e sono stati guidati a effettuare pagamenti, in alcuni casi fino a 4 mila euro, per l’acquisto di pezzi di ricambio agricoli mai spediti.

L’identificazione del responsabile

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Mantova ha avviato un’attività investigativa articolata, basata su indagini informatiche e bancarie. Grazie all’analisi dei flussi di denaro e delle tracce digitali lasciate dal truffatore, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, residente in provincia di Milano. Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata e sostituzione di persona, reati che prevedono pene severe.

Come difendersi dalle truffe digitali

Per proteggersi dalle truffe online, la Polizia consiglia di adottare alcune semplici precauzioni: controllare sempre che i recapiti telefonici e gli indirizzi email corrispondano a quelli ufficiali dell’azienda, evitare di effettuare pagamenti su conti sospetti e diffidare di offerte troppo vantaggiose. In caso di dubbi, è preferibile contattare direttamente l’azienda tramite i canali ufficiali e, se necessario, rivolgersi alle Forze dell’Ordine.

