Fingendosi appartenenti alle Forze dell’ordine, quattro uomini sono stati denunciati per truffa aggravata dopo aver sottratto con l’inganno gioielli e denaro a cittadini di Aosta. Le vittime, contattate telefonicamente, sono state indotte a consegnare somme di denaro per presunte cauzioni a favore di familiari coinvolti in incidenti stradali. Parte della somma sottratta, circa 30 mila euro, è stata recuperata e sarà restituita ai legittimi proprietari.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Aosta ha identificato e denunciato quattro persone ritenute responsabili di una serie di truffe aggravate ai danni di cittadini residenti nella zona. L’operazione ha permesso di ricostruire il modus operandi dei malviventi e di recuperare parte del bottino sottratto.

Il modus operandi dei truffatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro uomini, di età compresa tra i 20 e 61 anni, contattavano telefonicamente le vittime, spacciandosi per agenti delle Forze dell’ordine. Durante la chiamata, riferivano che un parente stretto – spesso un nipote, un figlio o un fratello – era stato fermato a seguito di un incidente stradale e che, per evitare l’arresto, sarebbe stato necessario versare una somma di denaro a titolo di cauzione.

Le vittime e il ricatto emotivo

Le vittime di queste truffe sono cittadini di età compresa tra i 30 e 60 anni. Spinti dall’ansia e dal timore per l’incolumità dei propri cari, molti hanno ceduto al ricatto emotivo, consegnando gioielli e denaro ai truffatori. Il meccanismo psicologico sfruttato dai malviventi si è rivelato particolarmente efficace, inducendo le vittime ad agire d’impulso senza verificare la veridicità delle informazioni ricevute.

L’indagine e il recupero del denaro

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Aosta hanno permesso di quantificare il danno economico subito dalle vittime: in poco tempo, i truffatori sono riusciti a sottrarre circa 83 mila euro. Grazie alla tempestività degli investigatori, una parte consistente della somma, pari a circa 30 mila euro, è stata recuperata attraverso il sequestro preventivo dei beni riconducibili agli indagati. Questo denaro verrà riconsegnato alle vittime del raggiro.

