Falsificano i registri per sversare oltre 20 tonnellate di macerie in 8 discariche abusive a Messina: il blitz

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È di 23 soggetti indagati e tre compendi aziendali sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta questa mattina nella provincia di Messina, contro un presunto traffico illecito organizzato di rifiuti. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale e ha riguardato società attive nei settori dell’edilizia e della gestione dei rifiuti, oltre a disponibilità finanziarie per un valore di circa 115 mila euro, ritenute profitto del reato.

Le indagini e il sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha avuto origine da un’articolata attività investigativa condotta dal G.I.C.O. del Nucleo PEF Messina, sotto il coordinamento della DDA. Le indagini, protrattesi nel tempo, hanno permesso di raccogliere un compendio indiziario attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, videosorveglianza dei siti coinvolti, oltre a servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Questi strumenti hanno consentito di far emergere una sistematica attività di sversamento di rifiuti in otto siti non autorizzati, situati nella zona tirrenica della provincia di Messina, con la presunta complicità di alcuni imprenditori proprietari dei terreni interessati.

I soggetti coinvolti e le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono 23 persone ad essere ritenute gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di cui all’art. 452 quaterdecies del codice penale, che punisce la gestione continuativa e organizzata del traffico illecito di rifiuti finalizzata a ottenere un ingiusto profitto. Le società coinvolte, pur essendo formalmente autorizzate al trattamento e allo smaltimento di rifiuti derivanti da demolizioni edilizie e da scarifiche di pavimentazione stradale, secondo le indagini avrebbero operato in violazione delle norme ambientali, sversando materiali in siti privi di autorizzazione e, in alcuni casi, commercializzando i rifiuti senza averli sottoposti ai necessari processi di recupero.

Le modalità dell’illecito

Le attività investigative hanno permesso di accertare che il materiale di risulta veniva sversato in siti non autorizzati e, talvolta, commercializzato come se fosse stato sottoposto a uno speciale processo di recupero, attestazione che secondo gli inquirenti sarebbe risultata falsa. In questo modo, i rifiuti venivano reimpiegati come “materia prima secondaria” senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Inoltre, per ridurre i costi di gestione e recupero, gli indagati avrebbero organizzato la movimentazione di oltre 20 mila chilogrammi di rifiuti, ricorrendo anche alla falsa attestazione del trattamento, all’omessa compilazione del formulario obbligatorio (FIR) e alla falsificazione dei registri di carico e scarico, rendendo di fatto impossibile la tracciabilità dei materiali.

Il sequestro e i beni coinvolti

Alla luce delle risultanze investigative, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina ha disposto il sequestro di tre imprese operanti nel territorio, inclusi gli automezzi commerciali e i terreni ritenuti strumentali all’attività illecita, oltre a disponibilità liquide per un valore complessivo di circa 115 mila euro. Il provvedimento mira a colpire il profitto derivante dal presunto reato e a interrompere la prosecuzione delle attività contestate.

IPA