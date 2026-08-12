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Un uomo deferito all’Autorità Giudiziaria, questo il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato a Fiuggi (Frosinone), che ha portato alla luce una complessa truffa nel settore delle forniture di luce e gas. L’uomo, 40 anni, residente in provincia di Pescara, è stato ritenuto responsabile di aver orchestrato una rete di false attivazioni contrattuali, con l’obiettivo di ottenere illeciti guadagni provvigionali. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia di una cittadina che aveva riscontrato anomalie nella gestione delle proprie utenze domestiche.

Il caso a Fiuggi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intera vicenda ha avuto inizio quando una donna residente a Fiuggi (Frosinone) si è rivolta agli agenti per segnalare gravi irregolarità nella gestione dei suoi contratti di fornitura di energia elettrica.

La donna ha scoperto che il suo contratto con il precedente gestore era stato disattivato da tempo e sostituito, a sua insaputa, con uno nuovo presso un’altra compagnia.

Le anomalie nei contratti e l’analisi della documentazione

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale hanno immediatamente acquisito tutta la documentazione relativa ai nuovi contratti presso la compagnia subentrata.

L’analisi dei documenti ha permesso di individuare numerose discrepanze tra le firme e i dati riportati sui nuovi contratti rispetto a quelli originali. Questi elementi hanno fatto emergere il sospetto che qualcuno avesse attivato le nuove utenze senza il consenso della titolare, con l’obiettivo di ottenere le relative provvigioni.

Il profilo dell’indagato e i precedenti

Le successive verifiche nella banca dati delle forze dell’ordine hanno permesso di identificare il presunto responsabile: un procacciatore d’affari di 40 anni, residente in provincia di Pescara.

L’uomo risultava già gravato da diversi precedenti di polizia specifici, tra cui una denuncia in stato di libertà per fatti analoghi risalente all’anno precedente. Questo elemento ha rafforzato il quadro indiziario a suo carico.

I reati contestati e la posizione giudiziaria

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa, sostituzione di persona e falsità materiale commessa dal privato.

Le accuse riguardano la stipula di contratti falsi e la sostituzione dell’identità della vittima per ottenere vantaggi economici illeciti.

IPA