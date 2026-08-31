Falsissimo, scontro fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sulla puntata, "hai rotto, ti rimando in galera"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Scontro durissimo tra Belén Rodriguez e Fabrizio Corona prima della puntata di “Falsissimo” dedicata alla famiglia della showgirl argentina. Lei minaccia vie legali in una serie di messaggi WhatsApp, pubblicati dallo stesso Corona. Interviene anche Selvaggia Lucarelli in sua difesa, ricordando il difficile periodo psicologico raccontato di recente da Belén, tra attacchi di panico e psicofarmaci.

Belen e Corona, scontro alla vigilia di “Falsissimo”

Il nuovo scontro tra Belén Rodriguez e Fabrizio Corona è scoppiato poche ore prima della messa in onda della nuova puntata di “Falsissimo“, il format online dell’ex fotografo, in onda la sera di lunedì 31 agosto alle 21 e interamente dedicata alla showgirl argentina e alla sua famiglia.

A rivelare il retroscena è stato lo stesso Corona, che ha pubblicato sui social alcuni screenshot di una conversazione WhatsApp particolarmente tesa con la sua ex compagna.

ANSA

Il durissimo sfogo via WhatsApp

Dai messaggi diffusi emerge tutta la tensione della conduttrice, a quanto pare esasperata dai ripetuti silenzi dell’ex fotografo alle sue chiamate. Belen avrebbe scritto di essere stata “sempre impeccabile” nei suoi confronti, arrivando però a minacciare conseguenze legali pesanti.

“Mi hai rotto il ca**o, ti rimando in galera” si legge nella chat. Nei messaggi la conduttrice fa riferimento anche a un’ex collaboratrice di Corona, sostenendo che sarebbe a conoscenza di informazioni compromettenti, e pone un vero e proprio ultimatum: un’ora di tempo per rispondere, prima che scatti l’invio di una lettera legale già pronta da giorni per conto di Mediaset.

Nonostante la reazione furiosa di Belén, Corona non ha fatto marcia indietro e ha confermato la trasmissione della puntata, sottolineando sui social di non essere disposto a trattative.

Sulla vicenda è intervenuta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha preso pubblicamente le parti della conduttrice, criticando duramente chi punta i riflettori su di lei in un momento complicato.

“Negli ultimi due anni, Belen ha raccontato le sue fragilità relative alla sua salute mentale” ha ricordato la giornalista. “Infierire su di lei in questo momento fa schifo e fa ancora più schifo chi rilancia sui social i contenuti dei vampiri su di lei”.

Notizia in aggiornamento