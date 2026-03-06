Falso allarme bomba al Tribunale di Milano, 3 arrestati rilasciati: l'evacuazione ha fatto saltare le udienze

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È rientrato dopo circa sette ore di verifiche e controlli l’allarme bomba scattato in mattinata al Tribunale di Milano, rivelatosi poi falso. Il Palazzo di Giustizia è stato evacuato, facendo saltare tutte le attività, udienze comprese. Per questo sono stati rilasciati per decorrenza dei termini tre soggetti che erano stati arrestati nelle scorse ore e che sarebbero dovuti comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida del fermo.

Falso allarme bomba al Tribunale di Milano

Attorno alle 16.30 di oggi, venerdì 6 marzo, sono gradualmente riprese le attività al Tribunale di Milano, sospese a causa di un falso allarme bomba lanciato in mattinata.

Attorno alle 9 il Palazzo di Giustizia è stato evacuato per permettere le verifiche di polizia e vigili del fuoco.

Tutte le attività del Tribunale, udienze comprese, sono state interrotte. Anche alcune strade circostanti sono state sgomberate e chiuse.

Dopo circa sette ore di controlli all’interno e all’esterno dell’edificio, tutte le attività di bonifica hanno dato esito negativo e non è stato trovato alcun oggetto sospetto. Pertanto l’emergenza è rientrata.

Udienze saltate, tre arrestati tornano in libertà

Per tanti l’interruzione delle attività e delle udienze è stato un grande disagio, ma per alcuni è stato un vero e proprio colpo di fortuna.

Almeno tre persone infatti sono state scarcerate per decorrenza dei termini, secondo quanto riporta Ansa.

Si tratterebbe di tre soggetti che erano stati arrestati nelle scorse ore per reati di lieve entità e che nella giornata di oggi sarebbero dovuti comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida di fermo.

Saltate le udienze a causa dell’allarme per la presunta bomba, è scaduto il termine delle 48 ore per il fermo previsto dalla legge e i tre sono stati rimessi in libertà.

Le telefonate e l’evacuazione

Secondo quanto ricostruito, a far scattare l’allarme bomba al Tribunale di Milano sono state quattro telefonate anonime fatte al 112 da numeri fittizi non richiamabili tra le 8:20 e le 9.

In due di queste chiamate una voce apparentemente straniera riferiva sinteticamente di una bomba all’interno del Tribunale.

È stato quindi attivato il piano di emergenza previsto in casi del genere, con la completa evacuazione del Palazzo di Giustizia.

Tutte le persone al suo interno sono state fatte uscire per permettere le verifiche di polizia e vigili del fuoco. Poi dopo ore di controlli l’allarme è rientrato.