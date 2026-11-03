Falso allarme bomba su diversi aerei in Europa, compresi 2 voli arrivati a Roma Fiumicino da Dublino e Lisbona

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un falso allarme bomba ha interessato diversi aerei in Europa, incluso un volo atterrato a Roma Fiumicino da Lisbona e un secondo proveniente da Dublino. Giornata complicata nei cieli europei dopo il falso allarme bomba che ieri ha interessato un aereo WizzAir partito da Londra e diretto a Sofia. Oggi sono stati ben sei gli allarmi per un ordigno su altrettanti voli commerciali, tutti finora rivelatisi infondati.

Falso allarme bomba, controlli a Roma Fiumicino

I falsi allarmi bomba nei cieli europei registrati oggi, martedì 3 novembre, sono stati sei. Due hanno interessato voli diretti all’aeroporto di Roma Fiumicino, entrambi atterrati in mattinata. Si è trattato, nel dettaglio di due voli Ryanair provenienti da Lisbona (atterrato alle 9:40) e da Dublino (atterrato alle 10:44).

Come da protocollo, sono scattati i controlli di sicurezza sugli aerei, sui passeggeri e sui bagagli. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno terminato le operazioni intorno alle 12 con esito negativo.

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Le alte segnalazioni di ordigni a bordo su due voli diretti a Varsavia

Una situazione simile a quella registrata a Roma Fiumicino si è verificata a Varsavia, con due allarmi bomba ricevuti dalle autorità. Il primo ha riguardato un Boeing 737 MAX della compagnia LOT, in arrivo da Londra Heathrow e diretto allo scalo Chopin. Il volo, con 181 persone a bordo, è stato dirottato verso l’aeroporto di Varsavia-Modlin, dove è atterrato intorno alle 10:01, pochi minuti dopo la segnalazione sulla presenza di un ordigno.

I passeggeri sono stati fatti scendere e l’aereo è stato sottoposto a verifiche da parte delle forze di sicurezza. Inizialmente chiuso, l’aeroporto di Modlin ha poi ripreso le operazioni, mentre l’area in cui si trovava il velivolo è rimasta interdetta per consentire i controlli.

Il secondo falso allarme bomba ha interessato un volo SAS decollato da Copenaghen e atterrato, sempre in mattinata, all’aeroporto Chopin di Varsavia. Come riferito da Reuters e Guardian, le autorità hanno avviato verifiche a bordo dell’aereo, mentre lo scalo ha continuato a operare regolarmente.

Falso allarme bomba: nel mirino un volo partito da Manchester e uno da Israele

A completare la mattinata difficile per il trasporto aereo in Europa sono state altre due minacce relative alla presenza di ordigni esplosivi a bordo di altrettanti aerei. Come riportato dall’AGI, che cita media bulgari, un aereo proveniente da Israele è stato fatto atterrare a Sofia dopo un allarme bomba. Sul posto sono intervenute le squadre anti-terrorismo.

Altro caso simile questa volta in Spagna, a Murcia, dove è stato attivato il protocollo di sicurezza per un allarme bomba su un volo proveniente da Manchester.

“I 114 passeggeri e i 7 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e sono sottoposti a un controllo di sicurezza e ora si sta ispezionando l’aereo”, ha scritto su X Francisco Lucas, il Delegato del governo Murcia, nel sud della Spagna.