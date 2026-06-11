Falso allarme fa andare il Pentagono in lockdown, soccorsi con maschere anti gas dopo il presunto incidente

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Allarme al Pentagono. Alcuni piani del Dipartimento di guerra degli Stati Uniti sono stati evacuati improvvisamente a causa di “un incidente con materiale pericoloso”, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco ai media americani. I pompieri della contea di Arrington sono intervenuti nelle sezioni e nei corridoi interessati dal lockdown insieme al personale interno con indosso maschere antigas e tute protettive. Dopo le prime verifiche le autorità hanno dichiarato che si è trattato di un falso allarme, ma sono in corso ulteriori controlli.

L'”incidente” al Pentagono

L’emergenza è scattata intorno alle 11 locali di giovedì 11 giugno (le 17 italiane) in seguito a un presunto incidente che ha richiesto l’intervento delle unità specializzate nel trattamento di materiali pericolosi dei vigili del fuoco della contea di Arlington e del personale di sicurezza del Pentagono.

Il portavoce del Dipartimento, Sean Parnell, aveva comunicato come i sistemi dell’edificio avessero “rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la rilevanza”.

Scattato il lockdown

L'”incidente con materiali pericolosi” era stato riferito da tre fonti citate dalla Cnn, secondo cui il lockdown è stato disposto dal secondo al quinto piano e nei corridoi dal quarto al settimo del Pentagono. Tra le stanze coinvolte rientrerebbero l’ufficio del Segretario dell’Esercito americano e il principale ufficio stampa della Marina.

Nell’edificio sono entrate le squadre dei vigili del fuoco e della Pentagon Force Protection Agency munite di maschera antigas e tute di protezione per agenti chimici.

“Il dipartimento sta applicando i protocolli standard di protezione, compreso un ordine di permanenza in stanze sicure. Le squadre di risposta sono sul posto e pronte a supportare gli occupanti dell’edificio” aveva spiegato il portavoce Sean Parnell.

Il falso allarme

In seguito all’evacuazione del personale delle sezioni interessate, i responsabili del Dipartimento hanno dichiarato il falso allarme provocato da un errato funzionamento di alcuni sensori.

Verifiche approfondite sono però ancora in corso e potrebbero richiedere da una a due ore.

“Le squadre di intervento sono sul posto e pronte a fornire supporto agli occupanti dell’edificio, se necessario. Potreste notare personale di diverse agenzie e misure precauzionali in atto nel cortile centrale. Vi preghiamo di non interpretare queste attività in modo errato” è la comunicazione interna diffusa dal personale di sicurezza del Pentagono.