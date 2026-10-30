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I Carabinieri hanno arrestato un 31enne a Roma, sorpreso in flagranza con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano. L’intervento dei militari è scattato immediatamente dopo la consegna di contanti e preziosi: la vittima era caduta nel tranello del finto carabiniere, un raggiro orchestrato per farsi consegnare gli averi della famiglia.

La truffa e l’intervento dei militari a Roma

L’episodio è iniziato nella tarda mattinata del 21 ottobre. Un uomo di 67 anni, residente nella zona Flaminio, ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come carabiniere.

L’interlocutore gli ha detto che doveva verificare il legittimo possesso di oro e contanti e accertare che non fosse coinvolto in una rapina avvenuta in una gioielleria. Con questo pretesto gli ha chiesto di consegnare tutti i preziosi e i soldi custoditi in casa.

La chiamata ai (veri) carabinieri

Insospettito, l’anziano ha contattato i Carabinieri della Stazione di Roma Flaminia. I militari sono arrivati rapidamente e hanno organizzato un dispositivo di osservazione e controllo nei pressi dell’abitazione.

Nel primo pomeriggio hanno bloccato il sospettato sul pianerottolo, subito dopo che si era fatto consegnare un sacchetto con gioielli in oro, altri preziosi e 1350 euro in contanti.

L’arresto del falso militare

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato è un cittadino residente in provincia di Caserta, senza occupazione e con precedenti.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato accompagnato nel carcere di Roma Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.

IPA