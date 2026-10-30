Falso carabiniere finge un controllo d'emergenza e truffa un anziano a Roma, arrestato un 31enne
Un 31enne è stato fermato a Roma dopo aver ritirato gioielli e contanti da un anziano, raggirato da un falso carabiniere.
I Carabinieri hanno arrestato un 31enne a Roma, sorpreso in flagranza con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano. L’intervento dei militari è scattato immediatamente dopo la consegna di contanti e preziosi: la vittima era caduta nel tranello del finto carabiniere, un raggiro orchestrato per farsi consegnare gli averi della famiglia.
- La truffa e l’intervento dei militari a Roma
- La chiamata ai (veri) carabinieri
- L'arresto del falso militare
La truffa e l’intervento dei militari a Roma
L’episodio è iniziato nella tarda mattinata del 21 ottobre. Un uomo di 67 anni, residente nella zona Flaminio, ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come carabiniere.
L’interlocutore gli ha detto che doveva verificare il legittimo possesso di oro e contanti e accertare che non fosse coinvolto in una rapina avvenuta in una gioielleria. Con questo pretesto gli ha chiesto di consegnare tutti i preziosi e i soldi custoditi in casa.
La chiamata ai (veri) carabinieri
Insospettito, l’anziano ha contattato i Carabinieri della Stazione di Roma Flaminia. I militari sono arrivati rapidamente e hanno organizzato un dispositivo di osservazione e controllo nei pressi dell’abitazione.
Nel primo pomeriggio hanno bloccato il sospettato sul pianerottolo, subito dopo che si era fatto consegnare un sacchetto con gioielli in oro, altri preziosi e 1350 euro in contanti.
L’arresto del falso militare
L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato è un cittadino residente in provincia di Caserta, senza occupazione e con precedenti.
Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato accompagnato nel carcere di Roma Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.