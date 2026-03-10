Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un sequestro e due denunce in un’operazione condotta dai Carabinieri del Nas nel sud pontino, dove un odontotecnico 65enne è stato sorpreso ad esercitare abusivamente la professione di odontoiatra. Il provvedimento è stato adottato per prevenire rischi alla salute pubblica, come disposto dal Comando Tutela Salute di Roma.

Operazione dei Carabinieri del Nas: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta all’interno di uno studio dentistico situato nel sud della provincia di Latina. Durante un’ispezione igienico-sanitaria, i militari hanno verificato il rispetto delle procedure da parte del personale presente, tra cui il 65enne odontotecnico. Quest’ultimo, al momento del controllo, stava effettuando un intervento di pulizia dentale su una paziente, utilizzando strumenti specifici destinati esclusivamente a chi è abilitato alla professione di odontoiatra.

Accertamenti e scoperta dell’esercizio abusivo

Gli approfondimenti documentali hanno permesso di appurare che l’uomo era in possesso dei titoli necessari solo per svolgere la professione di odontotecnico e di assistente alla poltrona, ma non era iscritto all’Albo professionale dei medici e odontoiatri. Pertanto, risultava privo dei requisiti indispensabili per esercitare la professione di odontoiatra e per eseguire interventi clinici come quello riscontrato durante l’ispezione.

Le dichiarazioni della paziente e le ulteriori verifiche

La paziente sottoposta all’intervento ha dichiarato ai Carabinieri di aver già ricevuto in passato prestazioni simili dalla stessa persona. I militari hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti, analizzando la documentazione presente nello studio e ascoltando gli altri collaboratori. È emerso che il 65enne avrebbe svolto non solo operazioni di igiene orale, ma anche attività tipiche dell’odontoiatra, come la prova e l’installazione di corone dentali.

Denunce e sequestro dello studio dentistico

Alla luce delle evidenze raccolte, i Carabinieri del Nas hanno denunciato il 65enne per esercizio abusivo della professione sanitaria, reato previsto dall’articolo 348 del Codice Penale. Contestualmente, è stato denunciato anche il titolare dello studio, un odontoiatra 66enne, per concorso nello stesso reato, in quanto avrebbe permesso lo svolgimento dell’attività professionale in assenza dei requisiti di legge.

Considerato il rischio che la prosecuzione dell’attività potesse mettere in pericolo la salute dei pazienti, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intero studio odontoiatrico, comprensivo di attrezzature, dispositivi medici e arredi. Il provvedimento è stato comunicato alla Procura della Repubblica di Latina, che coordina le indagini nella fase preliminare.

IPA