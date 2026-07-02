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A Latina è stato scoperto un ambulatorio odontoiatrico abusivo allestito in un’abitazione privata. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale hanno portato a termine una complessa attività investigativa che ha permesso di individuare un soggetto ritenuto responsabile del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, mentre lo studio dentistico, completamente attrezzato e operativo, è stato sottoposto a sequestro.

Strumentazione e farmaci sequestrati: rischi per i pazienti

L’operazione ha avuto origine da una mirata attività info-investigativa condotta dal Gruppo di Latina. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere prove dettagliate circa lo svolgimento di prestazioni dentistiche da parte di una persona priva delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali abilitanti, dell’iscrizione agli Albi previsti e di una posizione fiscale regolare. In particolare, l’indagato aveva conseguito soltanto il diploma di maturità professionale di odontotecnico, titolo che non consente in alcun modo di effettuare interventi nel cavo orale.

Durante la perquisizione, delegata dall’Autorità Giudiziaria pontina, le Fiamme Gialle hanno scoperto un vero e proprio ambulatorio odontoiatrico clandestino. All’interno sono stati trovati una poltrona professionale completa di riunito odontoiatrico, lampada operatoria, aspiratori, strumenti per ablazione dentale, compressori, sterilizzatori, lampada per fotopolimerizzazione, attrezzature per impronte dentarie, materiali per ricostruzioni, strumentario chirurgico specialistico, pinze per estrazioni dentarie, bisturi, aghi e siringhe per anestesia gengivale.

Tra il materiale sequestrato figurano numerose fiale di anestetico ad uso iniettabile contenenti mepivacaina con adrenalina, una siringa professionale per anestesie dentali già corredata di farmaco anestetico, spray anestetici a base di lidocaina e una fiala di anestetico scaduta da oltre quattro anni. Sono stati inoltre rinvenuti farmaci antibiotici, prescrivibili esclusivamente da personale sanitario abilitato. La detenzione e l’utilizzo di tali dispositivi e medicinali da parte di un soggetto non autorizzato rappresentano un grave rischio per la salute degli ignari pazienti.

Condizioni igieniche precarie e documentazione sanitaria

Le verifiche hanno fatto emergere anche gravi carenze dal punto di vista igienico-sanitario. I materiali erano conservati in condizioni non idonee a garantire la necessaria sterilizzazione e, in diversi casi, si trovavano a diretto contatto con polvere e scarti di lavorazione. Oltre alle attrezzature, i finanzieri hanno sequestrato documentazione sanitaria riferita a numerosi pazienti, comprese schede cliniche, immagini radiografiche, documentazione extracontabile, timbri professionali e altro materiale che attestava l’effettivo svolgimento di attività odontoiatrica nei confronti di una clientela consolidata.

Un ulteriore elemento emerso dalle indagini riguarda la presenza di un articolato sistema di videosorveglianza installato all’esterno dell’abitazione. Secondo gli investigatori, tale impianto era stato predisposto per monitorare l’area circostante e rilevare tempestivamente l’eventuale presenza delle Forze di polizia, nel tentativo di eludere possibili attività ispettive e investigative.

Le accuse e le conseguenze per l’indagato

Sulla base degli elementi raccolti, nei confronti dell’indagato è stata ipotizzata la violazione dell’art. 348 del Codice Penale, che punisce l’esercizio abusivo della professione dentistica e odontoiatrica connessa alla gestione di una struttura sanitaria priva delle previste autorizzazioni. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione reddituale del falso dentista, risultato completamente sconosciuto al fisco, con possibili profili di evasione fiscale.

Impegno della Guardia di Finanza contro l’abusivismo

L’operazione condotta a Latina testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni di abusivismo professionale, che oltre a determinare forme di concorrenza sleale e evasione fiscale, espongono i cittadini a gravi rischi per la salute e l’incolumità personale. Le attività del Corpo sono finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza a tutela della salute dei cittadini e la regolarità delle regole di mercato, a difesa degli operatori economici e professionali onesti.

IPA