Falso guaritore promette un lavoro a Oristano, il trattamento si trasforma in violenza sessuale: arrestato
Un uomo è stato arrestato a Oristano per violenza sessuale: prometteva lavoro e si spacciava per guaritore per adescare le vittime.
È stato eseguito un arresto per violenza sessuale a Oristano: un uomo, che si spacciava per guaritore, è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver abusato della fiducia di una donna in cerca di lavoro, inducendola a sottoporsi a un trattamento che si è trasformato in un’aggressione sessuale. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica.
La promessa di un lavoro e il rapporto di fiducia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla vittima. Gli agenti della Squadra mobile di Oristano hanno ricostruito l’intera vicenda, partendo dalla ricerca di un impiego da parte della donna fino all’episodio di violenza sessuale che ha subito.
La donna, desiderosa di trovare un’occupazione, si era rivolta a un conoscente che l’ha messa in contatto con l’indagato. Quest’ultimo, dopo averle prospettato un’opportunità lavorativa, ha instaurato con lei un rapporto di fiducia. Col tempo, l’uomo è riuscito a convincerla di possedere capacità particolari da guaritore, persuadendola a sottoporsi a un trattamento per la rimozione di alcuni nei.
Dal trattamento alla violenza
Il trattamento, che inizialmente sembrava innocuo, si è progressivamente trasformato in una vera e propria violenza sessuale. L’uomo ha compiuto ripetuti contatti sulle parti intime della donna, approfittando della condizione di disagio e soggezione in cui si trovava la vittima.
La denuncia e l’arresto
Scossa dall’accaduto, la donna ha confidato quanto successo ad alcuni conoscenti. Dopo pochi giorni, ha deciso di rivolgersi agli agenti della Squadra mobile di Oristano. Gli investigatori, analizzando le conversazioni tra la vittima e l’indagato, sono riusciti a confermare il quadro accusatorio e a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato all’arresto dell’uomo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.