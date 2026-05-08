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Una denuncia e oltre 228.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Vicenza, che hanno deferito in stato di libertà una donna di 31 anni residente a Marigliano per una truffa aggravata ai danni di una cittadina vicentina. L’indagine, avviata dopo la segnalazione della vittima, ha permesso di ricostruire una complessa messinscena basata sulla tecnica dello spoofing, con la quale la donna è stata indotta a trasferire ingenti somme di denaro su conti correnti indicati dai truffatori.

Le indagini e la tecnica dello spoofing

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita a seguito della denuncia presentata da una donna di 55 anni residente a Vicenza. La vittima era stata contattata tramite un SMS apparentemente inviato dal proprio istituto di credito, che la informava di presunte operazioni sospette sul suo conto corrente. Il messaggio la invitava a chiamare un numero telefonico, dando così il via a una sofisticata trappola.

La truffa si è sviluppata attraverso una serie di passaggi ben orchestrati: la donna è stata contattata da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, che ha utilizzato un numero telefonico camuffato da quello di una reale stazione dell’Arma. Per rendere ancora più credibile la messinscena, il truffatore ha effettuato una videochiamata dall’interno di un locale che poteva sembrare un vero ufficio di polizia.

La manipolazione psicologica e il raggiro

Convinta di essere coinvolta in un’operazione di polizia sotto copertura, finalizzata a smascherare presunti dirigenti bancari infedeli, la vittima è stata indotta a eseguire bonifici per un totale di oltre 329.000 euro su conti correnti indicati dai criminali.

La manipolazione psicologica è stata particolarmente raffinata: i truffatori hanno fatto leva sulla fiducia nella divisa e sulla paura di perdere i propri risparmi, spingendo la donna a collaborare senza sospettare del raggiro in atto.

L’intervento dei Carabinieri e il recupero delle somme

La tempestività della denuncia e l’immediata attivazione delle procedure di emergenza da parte dei Carabinieri di Vicenza hanno permesso di bloccare e restituire subito alla vittima 99.000 euro. Inoltre, ulteriori 129.342,88 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Nola, portando il totale delle somme recuperate a oltre 228.000 euro.

La cittadina italiana di 31 anni, residente a Marigliano, è stata deferita in stato di libertà e dovrà rispondere dell’accusa di truffa aggravata. L’indagine ha messo in luce l’evoluzione delle tecniche criminali, che oggi si avvalgono di strumenti informatici sempre più sofisticati e di una manipolazione psicologica mirata a carpire la fiducia delle vittime.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

L’Arma dei Carabinieri ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine o operatore bancario chiederà mai di spostare il proprio denaro su conti intestati a terzi o di fornire codici di accesso personali per finalità di indagine. È fondamentale diffidare di chiunque eserciti pressioni psicologiche o imponga il segreto su presunte operazioni di polizia.

In caso di comunicazioni sospette, i cittadini sono invitati a interrompere immediatamente ogni contatto e a rivolgersi direttamente al numero di emergenza 112 attraverso canali ufficiali, per verificare l’identità dell’interlocutore. La prevenzione e la tempestività nella segnalazione sono strumenti essenziali per contrastare questo tipo di reati sempre più diffusi e sofisticati.

L’episodio di Vicenza rappresenta un monito sull’importanza di mantenere alta l’attenzione e di non abbassare la guardia di fronte a nuove forme di truffa che sfruttano la tecnologia e la fiducia nei confronti delle istituzioni.

IPA