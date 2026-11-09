Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una truffa telefonica da 58.600 euro è stata sventata a Vandoies, in provincia di Bolzano. Una donna di 58 anni, insospettita dalle richieste ricevute e aiutata dai consigli dei Carabinieri, ha posto fine al trasferimento di denaro e ha chiesto l’intervento dell’Arma, che l’hanno guidata evitando che il raggiro andasse a buon fine.

Bolzano, falso messaggio bancario e telefonata truffa a Vandoies

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la vicenda è cominciata con un SMS che sembrava provenire dal circuito di pagamento Nexi. Il messaggio segnalava un presunto addebito non autorizzato di circa 1.950 euro e invitava a chiamare un numero d’emergenza. La donna ha contattato il recapito e un falso operatore l’ha rassicurata, annunciandole una successiva chiamata da parte di un appartenente alle forze dell’ordine per risolvere il problema ed evitare il blocco del conto.

Poco dopo, un finto funzionario di polizia l’ha guidata nella procedura e le ha ordinato di disporre un bonifico istantaneo urgente verso un IBAN presentato come “conto di sicurezza”. La donna stava per completare l’operazione, ma ha riconosciuto i segnali del raggiro grazie alle indicazioni apprese durante gli incontri di sensibilizzazione promossi dai Carabinieri. Ha quindi fermato la transazione e chiesto aiuto.

L’intervento e gli accertamenti

I militari della Stazione locale e del NORM di Bressanone sono intervenuti per rassicurare la cittadina, verificare la situazione e impedire il trasferimento del denaro. L’operazione ha permesso di salvaguardare l’intera somma. Numeri di telefono, dati informatici e IBAN di destinazione sono stati acquisiti e sono ora al vaglio degli investigatori, impegnati a risalire ai responsabili del tentativo di truffa.

La Compagnia dei Carabinieri di Bressanone ha attribuito il risultato alla diffusione delle informazioni e alla fiducia tra cittadini e forze dell’ordine. Le iniziative sul territorio, hanno spiegato, aiutano a riconoscere le richieste anomale e a superare l’isolamento su cui fanno leva i truffatori. L’Arma ricorda che né le forze dell’ordine né le banche chiedono bonifici o la consegna di denaro e gioielli; in caso di sospetto, bisogna fermarsi e chiamare il 112.

Le precauzioni indicate dall’Arma

I Carabinieri hanno diffuso cinque regole per difendersi da messaggi bancari ingannevoli e chiamate di falsi rappresentanti delle forze dell’ordine. Non bisogna mai trasferire soldi su “conti di sicurezza” o IBAN tecnici: banche, forze dell’ordine e gestori di carte non lo chiedono per proteggere i risparmi. Occorre diffidare di SMS ed e-mail che segnalano addebiti e forniscono numeri mobili o link, senza chiamare i recapiti indicati.

È inoltre necessario fare attenzione allo spoofing: programmi usati dai truffatori possono mostrare sul telefono numeri apparentemente riconducibili a Questura, Carabinieri o banca. Se una chiamata chiede denaro o dati personali, l’invito è a riagganciare, interrompere la comunicazione e verificare la situazione attraverso i contatti ufficiali della propria filiale o del servizio clienti. Infine, è consigliato confrontarsi con familiari o personale bancario e segnalare subito ogni contatto sospetto al Numero Unico di Emergenza 112.

IPA