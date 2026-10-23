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Un falso tecnico dei termosifoni ha raggirato un’anziana a Vercelli e le ha rubato oro e contanti. Per questo un 47enne è stato arrestato dopo essere stato intercettato dagli agenti della Squadra Mobile: per lui sono scattate le accuse di furto in abitazione ed evasione, dato che al momento della truffa si trovava già agli arresti domiciliari.

L’operazione a Vercelli

L’indagine è nata nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane. Gli investigatori della Squadra Mobile di Torino hanno notato i frequenti spostamenti dell’uomo a bordo di veicoli diversi, nonostante potesse lasciare la propria abitazione soltanto in orari prestabiliti.

Il 47enne avrebbe usato un’auto intestata a un parente per raggiungere regolarmente un comune della prima cintura torinese, dove aveva a disposizione un box. Da lì usciva in sella a una moto di grossa cilindrata, sulla quale cambiava di volta in volta le targhe, risultate posticce. Le verifiche sui sistemi di lettura delle targhe installati ai varchi comunali hanno documentato il passaggio del mezzo prima in un comune della provincia di Novara e poi a Vercelli.

La truffa ai danni dell’anziana

Al rientro nel Torinese, l’uomo è stato fermato dagli agenti nei pressi del garage. Aveva con sé diversi monili d’oro. I poliziotti hanno contattato gli uffici delle province di Novara e Vercelli e hanno appreso che proprio in quelle ore era stato commesso un furto ai danni di una donna di 75 anni.

Stando alla ricostruzione, il motociclista aveva avvicinato la donna all’uscita di un supermercato e, con modi cordiali, l’aveva convinta a farlo entrare in casa. Si era qualificato come tecnico dei termosifoni, inviato dall’amministratore del condominio per alcuni controlli ai caloriferi. Con il pretesto di verificare se i beni presenti nell’abitazione potessero interferire con gli strumenti di rilevazione, l’avrebbe persuasa a raccogliere gioielli e contanti in un sacchetto. Poi, dopo averla distratta con un espediente, si sarebbe allontanato.

L’arresto del 47enne

L’intervento degli agenti ha permesso di fermare il sospettato e recuperare per intero la refurtiva: numerosi preziosi, compresa la fede nuziale della donna, e denaro contante, per un valore stimato di circa 15 mila euro.

L’uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato in abitazione e per evasione, avendo violato le prescrizioni dei domiciliari. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato alla Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

IPA