Falso tribunale di Faenza creato con l'intelligenza artificiale per simulare le aste: portale oscurato

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Un sito internet che imitava il portale ufficiale del tribunale di Faenza è stato sequestrato dalle autorità: la piattaforma, realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, aveva lo scopo di trarre in inganno i cittadini simulando un ente giudiziario inesistente. L’operazione è stata condotta dagli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna, su disposizione della procura della Repubblica, per prevenire ulteriori frodi online.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il sito web in questione era stato progettato per apparire in tutto e per tutto simile a un portale istituzionale dell’Amministrazione della giustizia. Gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) di Bologna hanno individuato la piattaforma e avviato le indagini, che hanno portato al sequestro preventivo d’urgenza del dominio.

Un sito fraudolento costruito con l’IA

Secondo quanto ricostruito dagli specialisti, il sito era stato creato utilizzando strumenti di intelligenza artificiale generativa. Questa tecnologia ha permesso ai responsabili di riprodurre fedelmente elementi grafici, strutturali e comunicativi tipici dei portali ufficiali della giustizia italiana, conferendo al sito un aspetto credibile e autorevole. All’interno della piattaforma erano presenti contenuti che simulavano attività giudiziarie, con particolare attenzione alle aste giudiziarie, elementi che potevano facilmente trarre in errore gli utenti della rete.

Le indagini e il sequestro

Gli approfondimenti svolti dal Cosc hanno consentito di raccogliere elementi utili a ricostruire la natura fraudolenta del portale e le modalità con cui era stato predisposto e reso disponibile online. L’indagine ha evidenziato come l’impiego dell’intelligenza artificiale abbia aumentato la capacità del sito di indurre in errore i cittadini, facendo credere loro nell’esistenza di un presunto ufficio giudiziario e nella genuinità dei servizi offerti.

Il provvedimento della procura

Per questi motivi, la procura della Repubblica di Bologna ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza del sito, che è stato reso non più raggiungibile dagli utenti della rete. Questo intervento ha impedito l’ulteriore utilizzazione della piattaforma e ha bloccato la possibilità di nuove truffe ai danni dei cittadini.

Accertamenti in corso

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per individuare i soggetti responsabili della realizzazione e della gestione del portale. Gli investigatori stanno anche verificando se vi siano persone rimaste vittime dell’attività fraudolenta. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le frodi online e l’utilizzo illecito dell’intelligenza artificiale per scopi criminali.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle nuove truffe digitali

Il caso del sito sequestrato a Bologna evidenzia come le tecnologie emergenti, in particolare l’intelligenza artificiale generativa, possano essere sfruttate per creare piattaforme ingannevoli di grande realismo. Le forze dell’ordine sottolineano la necessità di una crescente attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni per contrastare queste nuove forme di truffa digitale.

IPA