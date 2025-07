Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e una denuncia il bilancio a Gavoi (Nuoro), dove è stata scoperta una sofisticata piantagione di marijuana nascosta all’interno di un bunker sotterraneo. L’intervento, avvenuto nei primi giorni di giugno, è stato reso possibile grazie all’azione congiunta dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e della Compagnia di Ottana, con il supporto dei Carabinieri del RIS di Cagliari. Il blitz ha portato al sequestro di un centinaio di piante, hashish, materiale per il confezionamento e armi improprie. Il proprietario del terreno e suo figlio sono stati arrestati, mentre la figlia è stata denunciata a piede libero.

Operazione congiunta nelle campagne di Gavoi

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo nelle campagne di Gavoi, dove i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, in collaborazione con la Compagnia di Ottana, hanno individuato un bunker sotterraneo abilmente occultato tra le rocce. L’accesso alla struttura era garantito da un cunicolo scavato nel terreno, che conduceva a un ambiente attrezzato con lampade, impianto di irrigazione, condotte per l’estrazione dell’aria e un laboratorio per la lavorazione ed essiccazione della marijuana. Tutti gli impianti risultavano collegati abusivamente alla rete elettrica, a testimonianza della natura illecita dell’attività in corso.

Il sequestro: piante, hashish e armi improprie

All’interno del bunker, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa cento piante di marijuana, oltre a materiale destinato al confezionamento della sostanza. Nelle immediate vicinanze della struttura, sono state trovate cinque buste sottovuoto contenenti boccioli già essiccati, venti panetti di hashish e due pistole scacciacani private del tappo rosso, potenzialmente utilizzabili come armi improprie. Il ritrovamento conferma la presenza di un’organizzazione ben strutturata, in grado di gestire l’intero ciclo produttivo della droga, dalla coltivazione alla lavorazione, fino al confezionamento per la distribuzione.

Il ruolo dei Carabinieri del RIS e dello Squadrone Cacciatori

Determinante per il successo dell’operazione è stato il contributo specialistico dei Carabinieri del RIS di Cagliari, che hanno rapidamente analizzato la sostanza sequestrata, confermandone l’elevato potere drogante. Parallelamente, le competenze specifiche dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta hanno permesso di individuare gli accessi nascosti alla struttura sotterranea, rendendo possibile l’irruzione e il sequestro del materiale illecito. L’azione coordinata tra le diverse articolazioni dell’Arma ha consentito di ottenere un risultato investigativo di rilievo, interrompendo una filiera di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Arresti e provvedimenti giudiziari

Al termine dell’operazione, il proprietario del terreno, un uomo di cinquantacinque anni, e suo figlio di ventuno anni sono stati tratti in arresto con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La figlia ventinovenne è stata invece deferita in stato di libertà. Il GIP presso il Tribunale di Nuoro, in data 4 giugno, ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento penale nei confronti dei tre indagati è tuttora in corso nella fase delle indagini preliminari, e la loro effettiva responsabilità sarà valutata nel corso del processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a loro favore.

Un bunker sotterraneo per eludere i controlli

L’indagine ha permesso di accertare come il bunker fosse stato realizzato con notevole perizia, sfruttando la conformazione del terreno e la presenza di rocce per occultare l’ingresso. Il cunicolo d’accesso, scavato sotto terra, conduceva a un ambiente protetto e difficilmente individuabile dall’esterno. All’interno, la presenza di lampade e impianti di irrigazione automatica garantiva le condizioni ideali per la crescita delle piante di marijuana, mentre il laboratorio annesso consentiva la lavorazione e l’essiccazione della sostanza, pronta per essere immessa sul mercato illegale.

Il valore della droga sequestrata

Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo di marijuana e hashish sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato nero diverse decine di migliaia di euro. Le cento piante rinvenute, insieme ai boccioli essiccati e ai panetti di hashish, rappresentano un ingente carico di sostanze stupefacenti, destinato con ogni probabilità allo spaccio nella provincia e nelle aree limitrofe. Il sequestro del materiale per il confezionamento conferma l’intenzione degli indagati di immettere la droga sul mercato, sfruttando una struttura organizzata e ben attrezzata.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine non escludono ulteriori sviluppi investigativi. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e gli inquirenti stanno approfondendo eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona. L’attenzione resta alta anche per quanto riguarda la possibile presenza di complici o di una rete più ampia coinvolta nella coltivazione e nello spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta del bunker sotterraneo rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella regione e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati legati agli stupefacenti.

Il contesto territoriale e la risposta delle istituzioni

L’operazione si inserisce in un contesto territoriale particolarmente sensibile al fenomeno della coltivazione e dello spaccio di droga, con numerosi precedenti nella zona delle campagne di Gavoi. Le istituzioni locali hanno espresso apprezzamento per l’efficacia dell’intervento e per la collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, sottolineando l’importanza di mantenere alta la guardia contro ogni forma di criminalità organizzata e di reato legato agli stupefacenti.

