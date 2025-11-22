Famiglia che vive nel bosco di Palmoli, visite mediche per i figli: interviene il ministro Nordio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sul caso della famiglia che vive nel bosco a Palmoli, in Abruzzo, è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo che giovedì i tre figli della coppia anglo-australiana formata da Nathan e Catherine sono stati allontanati dal Tribunale dei minori de L’Aquila e trasferiti in una casa protetta. Anche la premier Giorgia Meloni si sta interessando alla vicenda.

Palmoli, famiglia che vive nel bosco: visite e verifiche delle vaccinazioni per i figli

Nelle prossime ore, i tre figli della coppia anglo-australiana, che hanno dai 6 agli 8 anni, saranno sottoposti a visite mediche con un pediatra, a verifica delle vaccinazioni e a un colloquio psicologico.

“Strappare un bambino dalla famiglia è un atto estremamente doloroso, quindi bisognerà approfondire. Bisogna fare accertamenti profondi, in questo momento è prematuro fare qualsiasi considerazione procedurale”, ha dichiarato Carlo Nordio, in un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci al Forum annuale della Fondazione Iniziativa Europa a Stresa.

La casa nel bosco a Palmoli dove vivono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham

“Siamo bombardati da decenni da profeti che dicono che bisogna smetterla con consumismo, con la tecnologia, e bisogna tornare allo stato di natura. Qualcuno probabilmente lo fa e bisogna vedere se questo comprometta l’educazione dei bambini. Penso che i genitori siano i primi a essere consapevoli dei loro doveri”, ha aggiunto il ministro.

Nordio ha chiesto alla procura generale de L’Aquila una relazione completa in merito alla vicenda della famiglia. Si tratta di un passaggio preliminare per poi capire se è il caso di andare avanti con il percorso di tutela dei bimbi (e dunque di separazione dai genitori), ma soprattutto con l’invio degli ispettori al tribunale dei minori de L’Aquila.

La telefonata tra Giorgia Meloni e Carlo Nordio

Il Corriere della Sera ha riferito che Nordio è stato chiamato venerdì da Giorgia Meloni che ha sollecitato “un intervento immediato”, mostrando “grande preoccupazione per quanto sta accadendo”. La premier ha chiesto di essere tenuta informata costantemente sull’iter giudiziario della vicenda dopo essersi detta “colpita” dalla storia che riguarda questo nucleo familiare.

“I genitori per alcune attività non si erano resi disponibili – ha spiegato il sindaco di Palmoli, Masciulli – come confermato anche da Nathan che di recente, in maniera provocatoria, aveva dichiarato pubblicamente di voler chiedere 50mila euro per ogni bambino da sottoporre a visita medica”.

Salvini attacca i giudici

“Un sequestro di tre bambini portati via da una mamma e da un papà in maniera indegna, preoccupante, pericolosa e vergognosa. Sono impegnato ad andare fino in fondo e se serve anche a parlare con il giudice del tribunale dei minori”. Sono le esternazioni del vicepremier Matteo Salvini durante un evento a Milano.

“Andrò in Abruzzo la settimana prossima. Giudice e assistenti sociali d’Abruzzo non rompano le scatole – ha aggiunto -. Anche questa storia dimostra che una profonda, sana e giusta riforma della giustizia che non funziona sarà fondamentale”.

L’Anm: “Strumentalizzazioni di certa politica”

L’Anm ha riferito che si deve “rispettare il ruolo della giurisdizione in una vicenda che coinvolge valori tra i più delicati: il diritto della famiglia a determinare le proprie scelte di vita e, al tempo stesso, il dovere di tutela dei minori previsto dalla nostra Costituzione”.

Sempre l’Anm ha rimarcato che l’atto del tribunale “si fonda su valutazioni tecniche e su elementi oggettivi: sicurezza, condizioni sanitarie, accesso alla socialità, obbligo scolastico. Ed è stato assunto nel rispetto delle norme vigenti e con finalità esclusivamente protettive. Le strumentalizzazioni di certa politica appaiono a nostro avviso in netto contrasto col rispetto dei diritti dei minori, dei più deboli, e della dignità di tutte le persone coinvolte”.

Il papà dei bambini ha assicurato che darà battaglia contro la decisione degli ispettori e degli assistenti sociali di togliergli l’affidamento dei figli. I tre minori si trovano ora in una casa famiglia dove la madre può visitarli con alcune prescrizioni.

La vicenda ha avuto inizio a causa di una intossicazione da funghi che aveva obbligato la famiglia ad andare in una struttura medica. Così è emerso che i bambini vivevano isolati nel bosco con i genitori, senza bagno in casa. I piccoli inoltre non frequentano alcuna scuola.